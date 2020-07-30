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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1591159215931594>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:45

У женщин, переболевших COVID-19 во время беременности, выробатывается более стойкий иммунитет к заболеванию. К такому выводу пришли ученые из Филадельфии, передает УНН со ссылкой на NY Times.
......
Ученые также исследовали возможную взаимосвязь иммунитета к COVID-19 с расовыми и этническими группами. Так, например, лучше всего иммунитет к COVID-19 формируется у испаноговорящих женщин (10,4%). У темнокожих этот показатель составил 9,7%, у белых - 2%, у азиатских - 0,9%.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1883390-u-vagitnikh-viroblyayutsya-bilsh-stiyki-antitila-do-covid-19-vcheni
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:46

  ЛАД написав:Тракторист
Спасибо, но смотреть целый час Монтян ... Це занадто. :)

интересующий вас вопрос изложен в первы 5-7 минутах, а дальше обычный стрим...

главная суть в том что вы никому ничего не должны, а действия погранслужбы незаконны... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:03

Главной причиной увеличения случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1883412-bogosluzhinnya-ye-golovnoyu-prichinoyu-zbilshennya-vipadkiv-covid-19-na-zakhodi-ukrayini-moz
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:27

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Тракторист
Спасибо, но смотреть целый час Монтян ... Це занадто. :)

интересующий вас вопрос изложен в первы 5-7 минутах, а дальше обычный стрим...

главная суть в том что вы никому ничего не должны, а действия погранслужбы незаконны... ;)

Послушал. Возможно, и так.
Но я не Монтян, и дело будет не в Киеве. С Крымом погранцы попроще.
Такие развлечения меня по ряду причин не устраивают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:44

Посмотрим что день вчерашний нам показал.
За вчера + 287 000 новых случаев. Третий результат за время пандемии. Впрочем недавний рекорд (+289 600) совсем рядом.

Индия уверенно идёт к мировому лидерству + 55 000 новых случая за сутки, думаю, на следующей неделе обгонит США и Бразилию и станет лидером по продвижению.
В США кстати количество зараженных в Калифорнии или Флориде за всё время уже больше, чем в штате Нью-Йорк, а главный хайп в СМИ получил Нью-Йорк. А по удельному количеству зараженных на общее количество населения штата вообще в лидерах Луизиана и Аризона, где официально переболело 2,5 %. Это цифра где-то в 15 раз выше, если сравнивать с Украиной.
Плотная группа латиносов отодвинула Россию, когда-то с её твердым третьим местом, аж на 9-е место но новым заражениям. Хотя в Европе Россия - лидер по всем показателям. Но если Испания также бодро будет бежать вверх, то Испания скоро и обгонит всех, опять.
В Китае 105 новых случая, последний раз такое у них было 17 апреля.
Австралия + 721, это рекорд у них за всё время.
Соседняя Румыния обновила рекорд + 1356.
Зато Бацька Лукашенка за неделю до выборов демонстрирует почти победу над коронавирусом, всего + 147 случаев. Думаю, неслучайно, надо показать, что Бацька такой сильный, что побеждает всех.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:32

Вперше в Україні у 6-річної дівчинки з Самбора виявили рідкісну хворобу, пов'язану з Covid-19

https://zaxid.net/vpershe_v_ukrayini_u_ ... 9_n1505686
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:36

https://курс.ком.юа/novost/195325-obuch ... -minzdrava
https://www.liga.net/society/articles/y ... z-dokument
Смешно читать, тот кто это писал явно не заходил в здание средней школы во время перемены. У меня в этом году идти во второй класс, не представляю как их удержат на перемене в кабинете, как проведут в столовую. Первоклассники переодеться не все могут без родителей, а тут надо его довести до крыльца, а дальше он должен одеть маску, дойти до шкафчика в коридоре, переодеться, зайти в класс и продезинфицировать или хотя-бы помыть руки. Про ОРВИ я вообще молчу, в доковидное время раз в два месяца были сопли, получается теперь каждый раз нужно будет еще тест на ковид делать. А транспорт, а если они все в забитой маршрутке до школы едут.. Мой прогноз такой, в сентябре в школу, уверен работа школы продлиться не долго, главное не попасть в статистику)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 69884
Нових - 1090

Одужало - 38752 (+598)
Загинуло - 1693 (+20)
Підозри - 122490 (+1518)

Вінницька область — 2736 (+38)
Волинська область — 3783 (+48)
Дніпропетровська область — 1402 (+8)
Донецька область — 881 (+16)
Житомирська область — 1850 (+43)
Закарпатська область — 5146 (+68)
Запорізька область — 790 (+11)
Івано-Франківська область — 4557 (+111)
Кіровоградська область — 703 (+1)
м. Київ — 8241 (+110)
Київська область — 3716 (+44)
Львівська область — 9526 (+147)
Луганська область — 126 (+4)
Миколаївська область — 590 (+12)
Одеська область — 3214 (+64)
Полтавська область — 440 (+9)
Рівненська область — 6024 (+82)
Сумська область — 485 (+1)
Тернопільська область — 2976 (+54)
Харківська область — 3711 (+85)
Херсонська область — 227 (+3)
Хмельницька область — 1138 (+29)
Чернівецька область — 5875 (+63)
Черкаська область — 924 (+5)
Чернігівська область — 823 (+34)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:37

Зализныця запускает поезда, и даже начинает открывать вагоны-рестораны.
Дети в школу пойдут.
Открываются кино.
.....

Корона побеждена, или просто промо-кампания окончена?
А как же "горы трупов", рефрижераторы" и "вотэтовотвсё" ?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:13

  Кучинелли написав:Uppi

Ты обратила внимание, что все ответы на твой пост как бы намекают на твою тупизну.Чем дальше, тем очевидность опасности вируса становится просто явной, и ты с т н союзниками становишься посмешищем.

Почему то ответы на ваши вы-серы трут безбожно , а так бы хотелось пообщаться с вами на вашей волне . Сдуетесь в одночасье .
Заметила что всегда в теме появляется учетка которая хамит и нерничает . Превращая любую дискуссию в хлам .
Любезный тут общаются интеллигентные люди , вы с вашим гопничеством просто белая ворона .
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