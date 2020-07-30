Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:44

Посмотрим что день вчерашний нам показал.

За вчера + 287 000 новых случаев. Третий результат за время пандемии. Впрочем недавний рекорд (+289 600) совсем рядом.



Индия уверенно идёт к мировому лидерству + 55 000 новых случая за сутки, думаю, на следующей неделе обгонит США и Бразилию и станет лидером по продвижению.

В США кстати количество зараженных в Калифорнии или Флориде за всё время уже больше, чем в штате Нью-Йорк, а главный хайп в СМИ получил Нью-Йорк. А по удельному количеству зараженных на общее количество населения штата вообще в лидерах Луизиана и Аризона, где официально переболело 2,5 %. Это цифра где-то в 15 раз выше, если сравнивать с Украиной.

Плотная группа латиносов отодвинула Россию, когда-то с её твердым третьим местом, аж на 9-е место но новым заражениям. Хотя в Европе Россия - лидер по всем показателям. Но если Испания также бодро будет бежать вверх, то Испания скоро и обгонит всех, опять.

В Китае 105 новых случая, последний раз такое у них было 17 апреля.

Австралия + 721, это рекорд у них за всё время.

Соседняя Румыния обновила рекорд + 1356.

Зато Бацька Лукашенка за неделю до выборов демонстрирует почти победу над коронавирусом, всего + 147 случаев. Думаю, неслучайно, надо показать, что Бацька такой сильный, что побеждает всех.