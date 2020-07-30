У женщин, переболевших COVID-19 во время беременности, выробатывается более стойкий иммунитет к заболеванию. К такому выводу пришли ученые из Филадельфии, передает УНН со ссылкой на NY Times. ...... Ученые также исследовали возможную взаимосвязь иммунитета к COVID-19 с расовыми и этническими группами. Так, например, лучше всего иммунитет к COVID-19 формируется у испаноговорящих женщин (10,4%). У темнокожих этот показатель составил 9,7%, у белых - 2%, у азиатских - 0,9%.
Посмотрим что день вчерашний нам показал. За вчера + 287 000 новых случаев. Третий результат за время пандемии. Впрочем недавний рекорд (+289 600) совсем рядом.
Индия уверенно идёт к мировому лидерству + 55 000 новых случая за сутки, думаю, на следующей неделе обгонит США и Бразилию и станет лидером по продвижению. В США кстати количество зараженных в Калифорнии или Флориде за всё время уже больше, чем в штате Нью-Йорк, а главный хайп в СМИ получил Нью-Йорк. А по удельному количеству зараженных на общее количество населения штата вообще в лидерах Луизиана и Аризона, где официально переболело 2,5 %. Это цифра где-то в 15 раз выше, если сравнивать с Украиной. Плотная группа латиносов отодвинула Россию, когда-то с её твердым третьим местом, аж на 9-е место но новым заражениям. Хотя в Европе Россия - лидер по всем показателям. Но если Испания также бодро будет бежать вверх, то Испания скоро и обгонит всех, опять. В Китае 105 новых случая, последний раз такое у них было 17 апреля. Австралия + 721, это рекорд у них за всё время. Соседняя Румыния обновила рекорд + 1356. Зато Бацька Лукашенка за неделю до выборов демонстрирует почти победу над коронавирусом, всего + 147 случаев. Думаю, неслучайно, надо показать, что Бацька такой сильный, что побеждает всех.
https://курс.ком.юа/novost/195325-obuch ... -minzdrava https://www.liga.net/society/articles/y ... z-dokument Смешно читать, тот кто это писал явно не заходил в здание средней школы во время перемены. У меня в этом году идти во второй класс, не представляю как их удержат на перемене в кабинете, как проведут в столовую. Первоклассники переодеться не все могут без родителей, а тут надо его довести до крыльца, а дальше он должен одеть маску, дойти до шкафчика в коридоре, переодеться, зайти в класс и продезинфицировать или хотя-бы помыть руки. Про ОРВИ я вообще молчу, в доковидное время раз в два месяца были сопли, получается теперь каждый раз нужно будет еще тест на ковид делать. А транспорт, а если они все в забитой маршрутке до школы едут.. Мой прогноз такой, в сентябре в школу, уверен работа школы продлиться не долго, главное не попасть в статистику)
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Ты обратила внимание, что все ответы на твой пост как бы намекают на твою тупизну.Чем дальше, тем очевидность опасности вируса становится просто явной, и ты с т н союзниками становишься посмешищем.
Почему то ответы на ваши вы-серы трут безбожно , а так бы хотелось пообщаться с вами на вашей волне . Сдуетесь в одночасье . Заметила что всегда в теме появляется учетка которая хамит и нерничает . Превращая любую дискуссию в хлам . Любезный тут общаются интеллигентные люди , вы с вашим гопничеством просто белая ворона .