главные цели компании по коронабесию очевидно уже выполнены - нужные законы приняты, деньги украдены, новые технологии по издевательству над людьми опробованы...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:28
главные цели компании по коронабесию очевидно уже выполнены - нужные законы приняты, деньги украдены, новые технологии по издевательству над людьми опробованы...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:36
Всё только начинается.
Сейчас вакцину запустят.
Уже мультик по этому поводу снят, ужас-ужас будет.
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