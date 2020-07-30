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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1591159215931594

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:28

  Вкладчик1234 написав:Зализныця запускает поезда, и даже начинает открывать вагоны-рестораны.
Дети в школу пойдут.
Открываются кино.
.....

Корона побеждена, или просто промо-кампания окончена?
А как же "горы трупов", рефрижераторы" и "вотэтовотвсё" ?

главные цели компании по коронабесию очевидно уже выполнены - нужные законы приняты, деньги украдены, новые технологии по издевательству над людьми опробованы...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:36

  Тракторист написав:главные цели компании по коронабесию очевидно уже выполнены - нужные законы приняты, деньги украдены, новые технологии по издевательству над людьми опробованы...


Всё только начинается.
Сейчас вакцину запустят.
Уже мультик по этому поводу снят, ужас-ужас будет.

https://www.youtube.com/watch?v=0XwBlVv__mY
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