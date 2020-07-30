st512 написав:

https://курс.ком.юа/novost/195325-obuchenie-v-shkolah-s-1-sentjabrja-rekomendacii-minzdravaСмешно читать, тот кто это писал явно не заходил в здание средней школы во время перемены. У меня в этом году идти во второй класс, не представляю как их удержат на перемене в кабинете, как проведут в столовую. Первоклассники переодеться не все могут без родителей, а тут надо его довести до крыльца, а дальше он должен одеть маску, дойти до шкафчика в коридоре, переодеться, зайти в класс и продезинфицировать или хотя-бы помыть руки. Про ОРВИ я вообще молчу, в доковидное время раз в два месяца были сопли, получается теперь каждый раз нужно будет еще тест на ковид делать. А транспорт, а если они все в забитой маршрутке до школы едут.. Мой прогноз такой, в сентябре в школу, уверен работа школы продлиться не долго, главное не попасть в статистику)