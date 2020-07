Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:15

ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: Зализныця запускает поезда, и даже начинает открывать вагоны-рестораны.

Дети в школу пойдут.

Открываются кино.

.....



Корона побеждена, или просто промо-кампания окончена?

Деньги кончились. Деньги кончились.

Show must go on