RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1592159315941595>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:28

  Вкладчик1234 написав:Зализныця запускает поезда, и даже начинает открывать вагоны-рестораны.
Дети в школу пойдут.
Открываются кино.
.....

Корона побеждена, или просто промо-кампания окончена?
А как же "горы трупов", рефрижераторы" и "вотэтовотвсё" ?

главные цели компании по коронабесию очевидно уже выполнены - нужные законы приняты, деньги украдены, новые технологии по издевательству над людьми опробованы...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4721
З нами з: 06.08.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:36

  Тракторист написав:главные цели компании по коронабесию очевидно уже выполнены - нужные законы приняты, деньги украдены, новые технологии по издевательству над людьми опробованы...


Всё только начинается.
Сейчас вакцину запустят.
Уже мультик по этому поводу снят, ужас-ужас будет.

https://www.youtube.com/watch?v=0XwBlVv__mY
freeze
4
 
Повідомлень: 17812
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4332 раз.
Подякували: 7004 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:50

  st512 написав:https://курс.ком.юа/novost/195325-obuchenie-v-shkolah-s-1-sentjabrja-rekomendacii-minzdrava
https://www.liga.net/society/articles/y ... z-dokument
Смешно читать, тот кто это писал явно не заходил в здание средней школы во время перемены. У меня в этом году идти во второй класс, не представляю как их удержат на перемене в кабинете, как проведут в столовую. Первоклассники переодеться не все могут без родителей, а тут надо его довести до крыльца, а дальше он должен одеть маску, дойти до шкафчика в коридоре, переодеться, зайти в класс и продезинфицировать или хотя-бы помыть руки. Про ОРВИ я вообще молчу, в доковидное время раз в два месяца были сопли, получается теперь каждый раз нужно будет еще тест на ковид делать. А транспорт, а если они все в забитой маршрутке до школы едут.. Мой прогноз такой, в сентябре в школу, уверен работа школы продлиться не долго, главное не попасть в статистику)

Ну значит проведите беседу со своими детьми, что нужно ходить в маске, переведите в школу, которая близко к дому. Или вы думаете, что кого-то волнует здоровье вашего ребенка?
vetka
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 04.03.14
Подякував: 402 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Ну значит проведите беседу со своими детьми, что нужно ходить в маске, переведите в школу, которая близко к дому. Или вы думаете, что кого-то волнует здоровье вашего ребенка?

Моего ребенка? врятли он кого-то волнует.. Если бы он один в школу ходил, то вопросов бы не было, но в школе он не один. Я своего ребенка в школу могу не водить вообще, не думаю что он много пропустит во втором классе, да и особой роли в пандемии он не сыграет. Так же как сегодня тысяча заболевших роли не играет. Еще идеи будут? Вы уважаемая, очевидно как и господин Ляшко, в школу не ходили.
st512
 
Повідомлень: 851
З нами з: 09.07.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:05

  st512 написав:
  vetka написав:Ну значит проведите беседу со своими детьми, что нужно ходить в маске, переведите в школу, которая близко к дому. Или вы думаете, что кого-то волнует здоровье вашего ребенка?

Моего ребенка? врятли он кого-то волнует.. Если бы он один в школу ходил, то вопросов бы не было, но в школе он не один. Я своего ребенка в школу могу не водить вообще, не думаю что он много пропустит во втором классе, да и особой роли в пандемии он не сыграет. Так же как сегодня тысяча заболевших роли не играет. Еще идеи будут? Вы уважаемая, очевидно как и господин Ляшко, в школу не ходили.

Ну так не водите, раз можете не водить. А здоровье остальных детей вас волновать не должно, пусть о них думают их родители.
vetka
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 04.03.14
Подякував: 402 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:09

  Вкладчик1234 написав:Зализныця запускает поезда, и даже начинает открывать вагоны-рестораны.
Дети в школу пойдут.
Открываются кино.
.....

Корона побеждена, или просто промо-кампания окончена?
А как же "горы трупов", рефрижераторы" и "вотэтовотвсё" ?

Деньги кончились.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16925
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4507 раз.
Подякували: 4188 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Ну так не водите, раз можете не водить. А здоровье остальных детей вас волновать не должно, пусть о них думают их родители.

Мы здесь вроде не о здоровье детей, а о пандемии в целом. Или не догадываетесь как это может повлиять на развитие эпидемии. Перспектива ехать в маршрутке утром на работу с парой тройкой сопливящих-кашляющих-болеющихбезсимптомно детей Вас лично не беспокоит?
st512
 
Повідомлень: 851
З нами з: 09.07.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:15

Народ, так что, порядок въезда в Крым и обратного въезда в Украину никто не подскажет?
Или хотя бы,где узнать?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 лип, 2020 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16925
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4507 раз.
Подякували: 4188 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:15

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:Зализныця запускает поезда, и даже начинает открывать вагоны-рестораны.
Дети в школу пойдут.
Открываются кино.
.....

Корона побеждена, или просто промо-кампания окончена?
А как же "горы трупов", рефрижераторы" и "вотэтовотвсё" ?

Деньги кончились.

Show must go on
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12090
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7033 раз.
Подякували: 3204 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:20

  st512 написав:
  vetka написав:Ну так не водите, раз можете не водить. А здоровье остальных детей вас волновать не должно, пусть о них думают их родители.

Мы здесь вроде не о здоровье детей, а о пандемии в целом. Или не догадываетесь как это может повлиять на развитие эпидемии. Перспектива ехать в маршрутке утром на работу с парой тройкой сопливящих-кашляющих-болеющихбезсимптомно детей Вас лично не беспокоит?

Причиной последних вспышек коронавируса в Европе, вероятно, является распространение болезни среди молодежи, рассказал глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге. По его словам, сейчас все большее количество стран переживает локальные вспышки и увеличение случаев заболеваемости - как "следствие изменений в поведении человека".

https://kurs.com.ua/novost/195006-voz-obvinila-molodezh-v-rasprostranenii-covid-19
Вот и у нас появится причина для вспышек.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16925
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4507 раз.
Подякували: 4188 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1592159315941595>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex6, Libo, st512 і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 709, 710, 711
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7100 1607176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 19:46
vovamuha007

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88256)
31.07.2020 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.