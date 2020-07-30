st512 написав:https://курс.ком.юа/novost/195325-obuchenie-v-shkolah-s-1-sentjabrja-rekomendacii-minzdrava https://www.liga.net/society/articles/y ... z-dokument Смешно читать, тот кто это писал явно не заходил в здание средней школы во время перемены. У меня в этом году идти во второй класс, не представляю как их удержат на перемене в кабинете, как проведут в столовую. Первоклассники переодеться не все могут без родителей, а тут надо его довести до крыльца, а дальше он должен одеть маску, дойти до шкафчика в коридоре, переодеться, зайти в класс и продезинфицировать или хотя-бы помыть руки. Про ОРВИ я вообще молчу, в доковидное время раз в два месяца были сопли, получается теперь каждый раз нужно будет еще тест на ковид делать. А транспорт, а если они все в забитой маршрутке до школы едут.. Мой прогноз такой, в сентябре в школу, уверен работа школы продлиться не долго, главное не попасть в статистику)
Ну значит проведите беседу со своими детьми, что нужно ходить в маске, переведите в школу, которая близко к дому. Или вы думаете, что кого-то волнует здоровье вашего ребенка?
vetka написав:Ну значит проведите беседу со своими детьми, что нужно ходить в маске, переведите в школу, которая близко к дому. Или вы думаете, что кого-то волнует здоровье вашего ребенка?
Моего ребенка? врятли он кого-то волнует.. Если бы он один в школу ходил, то вопросов бы не было, но в школе он не один. Я своего ребенка в школу могу не водить вообще, не думаю что он много пропустит во втором классе, да и особой роли в пандемии он не сыграет. Так же как сегодня тысяча заболевших роли не играет. Еще идеи будут? Вы уважаемая, очевидно как и господин Ляшко, в школу не ходили.
vetka написав:Ну значит проведите беседу со своими детьми, что нужно ходить в маске, переведите в школу, которая близко к дому. Или вы думаете, что кого-то волнует здоровье вашего ребенка?
Моего ребенка? врятли он кого-то волнует.. Если бы он один в школу ходил, то вопросов бы не было, но в школе он не один. Я своего ребенка в школу могу не водить вообще, не думаю что он много пропустит во втором классе, да и особой роли в пандемии он не сыграет. Так же как сегодня тысяча заболевших роли не играет. Еще идеи будут? Вы уважаемая, очевидно как и господин Ляшко, в школу не ходили.
Ну так не водите, раз можете не водить. А здоровье остальных детей вас волновать не должно, пусть о них думают их родители.
vetka написав:Ну так не водите, раз можете не водить. А здоровье остальных детей вас волновать не должно, пусть о них думают их родители.
Мы здесь вроде не о здоровье детей, а о пандемии в целом. Или не догадываетесь как это может повлиять на развитие эпидемии. Перспектива ехать в маршрутке утром на работу с парой тройкой сопливящих-кашляющих-болеющихбезсимптомно детей Вас лично не беспокоит?
vetka написав:Ну так не водите, раз можете не водить. А здоровье остальных детей вас волновать не должно, пусть о них думают их родители.
Мы здесь вроде не о здоровье детей, а о пандемии в целом. Или не догадываетесь как это может повлиять на развитие эпидемии. Перспектива ехать в маршрутке утром на работу с парой тройкой сопливящих-кашляющих-болеющихбезсимптомно детей Вас лично не беспокоит?
Причиной последних вспышек коронавируса в Европе, вероятно, является распространение болезни среди молодежи, рассказал глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге. По его словам, сейчас все большее количество стран переживает локальные вспышки и увеличение случаев заболеваемости - как "следствие изменений в поведении человека".