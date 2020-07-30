Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса
На видео люди, одетые в белые халаты, давали пресс-конференцию напротив Верховного суда США в Вашингтоне. Они утверждали, что представляют группу «Передовые врачи Америки». Выступающие в числе прочего утверждали, что людям нет необходимости носить маски, чтобы предотвратить распространение коронавируса, так как от него есть лекарства: гидроксихлорохин, цинк и цитромакс. Они также называли исследования, доказывающие неэффективность гидроксихлорохина, ложью и утверждали, что их спонсируют «фальшивые фармкомпании».
До того как соцсети удалили видео, оно широко разошлось в интернете: на Facebook его посмотрели более 14 млн раз и перепостили около 600 тыс. раз, на YouTube его посмотрели более 40 тыс. раз, сообщил CNN.
В компании Twitter изданию пояснили, что действовали в соответствии с политикой по выявлению и удалению недостоверной информации о коронавирусе. В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно «распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19».
Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены, и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса. «Я верю в него. Я бы его использовал. Как вы знаете, я принимал его в течение 14 дней. Как вы знаете, я сейчас здесь. Я думаю, он работает на ранних стадиях», — сказал Трамп.
vetka написав:Ну так не водите, раз можете не водить. А здоровье остальных детей вас волновать не должно, пусть о них думают их родители.
Мы здесь вроде не о здоровье детей, а о пандемии в целом. Или не догадываетесь как это может повлиять на развитие эпидемии. Перспектива ехать в маршрутке утром на работу с парой тройкой сопливящих-кашляющих-болеющихбезсимптомно детей Вас лично не беспокоит?
Во-первых, на работу я хожу пешком, во-вторых от коронавируса в истерику не впадала и не впадаю до сих пор. Кто выживет, тот выживет, кто умрет, тот умрет. Фатум, что сказать.
stm написав:А тем более дети и маски - это издевательство, тут взрослые в трамваях ездят без и радостно защищаются конституцией
Все зависит от родителей. У меня даже младшая вполне себе воспринимает одевать детскую маску, с рисунком, и не напрягается ее присутствием. Главное правильно объяснять зачем это нужно, и не пугать, а именно терпеливо объяснить причины по которым нужно носить маску в многолюдных местах. И, естественно, пример родителей. Дети, как правило, вполне понимают и принимают как должное аргументированные объяснения и пример поведения родителей.
Чего ты тянешь на ветку эту упоротую любительницу рюсского мира? Монтяшка тупо живет за счет соседей. Гордится особо нечем. Тока шария тут не хватает еще.
Во-первых, он ее не "тянет на форум" , а приводит пример пересечения границы с рассказом от первого лица, что соответствует теме этой ветки.Во-вторых,держите вашу личную неприязнь к Монтян при себе и избегайте навешивания ярлыков .В-третьих, Шарий к теме коронавируса никакого отношения не имеет и даже не высказывается на эту тему, а вот по другим "болячкам" нашего общества-очень даже здраво мыслит.В-четвертых,не хy* коверкать слово "русский" ( что за странная мода неумных людей?)