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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1592159315941595

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:21

Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса

На видео люди, одетые в белые халаты, давали пресс-конференцию напротив Верховного суда США в Вашингтоне. Они утверждали, что представляют группу «Передовые врачи Америки». Выступающие в числе прочего утверждали, что людям нет необходимости носить маски, чтобы предотвратить распространение коронавируса, так как от него есть лекарства: гидроксихлорохин, цинк и цитромакс. Они также называли исследования, доказывающие неэффективность гидроксихлорохина, ложью и утверждали, что их спонсируют «фальшивые фармкомпании».

До того как соцсети удалили видео, оно широко разошлось в интернете: на Facebook его посмотрели более 14 млн раз и перепостили около 600 тыс. раз, на YouTube его посмотрели более 40 тыс. раз, сообщил CNN.


В компании Twitter изданию пояснили, что действовали в соответствии с политикой по выявлению и удалению недостоверной информации о коронавирусе. В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно «распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19».

Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены, и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса. «Я верю в него. Я бы его использовал. Как вы знаете, я принимал его в течение 14 дней. Как вы знаете, я сейчас здесь. Я думаю, он работает на ранних стадиях», — сказал Трамп.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/29/07/2020/5 ... 0416a1dafa
Востаннє редагувалось vladislavlvov в П'ят 31 лип, 2020 11:28, всього редагувалось 2 разів.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:23

  ЛАД написав:Народ, так что, порядок въезда в Крым и обратного въезда в Украину никто не подскажет?
Или хотя бы,где узнать?

Был подобный вопрос на форуме - турправда. Поищите там в рубрике - вопрос ответ
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:28

  st512 написав:
  vetka написав:Ну так не водите, раз можете не водить. А здоровье остальных детей вас волновать не должно, пусть о них думают их родители.

Мы здесь вроде не о здоровье детей, а о пандемии в целом. Или не догадываетесь как это может повлиять на развитие эпидемии. Перспектива ехать в маршрутке утром на работу с парой тройкой сопливящих-кашляющих-болеющихбезсимптомно детей Вас лично не беспокоит?

Во-первых, на работу я хожу пешком, во-вторых от коронавируса в истерику не впадала и не впадаю до сих пор. Кто выживет, тот выживет, кто умрет, тот умрет. Фатум, что сказать.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:54

  stm написав:А тем более дети и маски - это издевательство, тут взрослые в трамваях ездят без и радостно защищаются конституцией :)

Все зависит от родителей.
У меня даже младшая вполне себе воспринимает одевать детскую маску, с рисунком, и не напрягается ее присутствием.
Главное правильно объяснять зачем это нужно, и не пугать, а именно терпеливо объяснить причины по которым нужно носить маску в многолюдных местах. И, естественно, пример родителей. Дети, как правило, вполне понимают и принимают как должное аргументированные объяснения и пример поведения родителей.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:56

  Тракторист написав:

Чего ты тянешь на ветку эту упоротую любительницу рюсского мира?
Монтяшка тупо живет за счет соседей. Гордится особо нечем.
Тока шария тут не хватает еще. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:05

ЛАД
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yanyura
 
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5
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:06

  ЛАД написав:Народ, так что, порядок въезда в Крым и обратного въезда в Украину никто не подскажет?
Или хотя бы,где узнать?

Вас не впустят братья без вида на жительство ;)
https://www.google.com/amp/s/amp.crimea.kp.ru/daily/27156/4254465/
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:Все зависит от родителей.
У меня даже младшая вполне себе воспринимает одевать детскую маску, с рисунком, и не напрягается ее присутствием.

Жаль что таких детей как у нас не большинство. И вот почему:
  _Mykola_ написав:и пример поведения родителей.


ПС. Здесь кто-то писал про детские маски, моему стандартная хирургическая великовата. Прийдется заказывать какой-то хендмейд.
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:14

  _Mykola_ написав:
  Тракторист написав:

Чего ты тянешь на ветку эту упоротую любительницу рюсского мира?
Монтяшка тупо живет за счет соседей. Гордится особо нечем.
Тока шария тут не хватает еще. :mrgreen:

Во-первых, он ее не "тянет на форум" , а приводит пример пересечения границы с рассказом от первого лица, что соответствует теме этой ветки.Во-вторых,держите вашу личную неприязнь к Монтян при себе и избегайте навешивания ярлыков .В-третьих, Шарий к теме коронавируса никакого отношения не имеет и даже не высказывается на эту тему, а вот по другим "болячкам" нашего общества-очень даже здраво мыслит.В-четвертых,не хy*
коверкать слово "русский" ( что за странная мода неумных людей?)
Tat_888
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