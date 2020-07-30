st512 написав:
Жаль что таких детей как у нас не большинство. И вот почему:
ПС. Здесь кто-то писал про детские маски, моему стандартная хирургическая великовата. Прийдется заказывать какой-то хендмейд.
Есть детские, но редко в аптеках появляются.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:19
Есть детские, но редко в аптеках появляются.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:04
В этом году всё будет по-другому. Не будет кашляющих. Слишком большая шумиха. Дома будут сидеть кашляющие. Да и вымерло слишком много болезней из-за карантинных мероприятий. Просто будет нечем болеть
Если коронавирус со своей заразностью с трудом выживает, то большинство остальных ОРВИ уже были просто истреблены. Так что, встречаем первую зиму без кашляющих людей
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Надо понимать что между заражением, заразностью и симптомами есть некий временной лаг, которого хватит чтоб заразить весь класс, и всех пассажиров маршрутки по дороге в школу. Да и врятли вильнолюдей это остановит, им же на работу надо, а ребенка не с кем оставить.
Гипотеза отчасти имеет место быть, но проверяться только опытным путем)
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