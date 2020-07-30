vetka написав:Ну так не водите, раз можете не водить. А здоровье остальных детей вас волновать не должно, пусть о них думают их родители.
Мы здесь вроде не о здоровье детей, а о пандемии в целом. Или не догадываетесь как это может повлиять на развитие эпидемии. Перспектива ехать в маршрутке утром на работу с парой тройкой сопливящих-кашляющих-болеющихбезсимптомно детей Вас лично не беспокоит?
В этом году всё будет по-другому. Не будет кашляющих. Слишком большая шумиха. Дома будут сидеть кашляющие. Да и вымерло слишком много болезней из-за карантинных мероприятий. Просто будет нечем болеть Если коронавирус со своей заразностью с трудом выживает, то большинство остальных ОРВИ уже были просто истреблены. Так что, встречаем первую зиму без кашляющих людей
safonovstanislav написав:Не будет кашляющих. Слишком большая шумиха. Дома будут сидеть кашляющие.
Надо понимать что между заражением, заразностью и симптомами есть некий временной лаг, которого хватит чтоб заразить весь класс, и всех пассажиров маршрутки по дороге в школу. Да и врятли вильнолюдей это остановит, им же на работу надо, а ребенка не с кем оставить.
safonovstanislav написав:Да и вымерло слишком много болезней из-за карантинных мероприятий. Просто будет нечем болеть
Гипотеза отчасти имеет место быть, но проверяться только опытным путем)