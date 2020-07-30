Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1593159415951596 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:19 st512 написав: _Mykola_ написав: Все зависит от родителей.

У меня даже младшая вполне себе воспринимает одевать детскую маску, с рисунком, и не напрягается ее присутствием. Все зависит от родителей.У меня даже младшая вполне себе воспринимает одевать детскую маску, с рисунком, и не напрягается ее присутствием.

Жаль что таких детей как у нас не большинство. И вот почему:

_Mykola_ написав: и пример поведения родителей. и пример поведения родителей.



ПС. Здесь кто-то писал про детские маски, моему стандартная хирургическая великовата. Прийдется заказывать какой-то хендмейд. Жаль что таких детей как у нас не большинство. И вот почему:ПС. Здесь кто-то писал про детские маски, моему стандартная хирургическая великовата. Прийдется заказывать какой-то хендмейд.

Есть детские, но редко в аптеках появляются.

https://images.ua.prom.st/2335873649_w6 ... tskaya.jpg Есть детские, но редко в аптеках появляются. _Mykola_ Повідомлень: 3871 З нами з: 09.02.09 Подякував: 542 раз. Подякували: 524 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:04 st512 написав: vetka написав: Ну так не водите, раз можете не водить. А здоровье остальных детей вас волновать не должно, пусть о них думают их родители. Ну так не водите, раз можете не водить. А здоровье остальных детей вас волновать не должно, пусть о них думают их родители.

Мы здесь вроде не о здоровье детей, а о пандемии в целом. Или не догадываетесь как это может повлиять на развитие эпидемии. Перспектива ехать в маршрутке утром на работу с парой тройкой сопливящих-кашляющих-болеющихбезсимптомно детей Вас лично не беспокоит? Мы здесь вроде не о здоровье детей, а о пандемии в целом. Или не догадываетесь как это может повлиять на развитие эпидемии. Перспектива ехать в маршрутке утром на работу с парой тройкой сопливящих-кашляющих-болеющихбезсимптомно детей Вас лично не беспокоит?

В этом году всё будет по-другому. Не будет кашляющих. Слишком большая шумиха. Дома будут сидеть кашляющие. Да и вымерло слишком много болезней из-за карантинных мероприятий. Просто будет нечем болеть

Если коронавирус со своей заразностью с трудом выживает, то большинство остальных ОРВИ уже были просто истреблены. Так что, встречаем первую зиму без кашляющих людей В этом году всё будет по-другому. Не будет кашляющих. Слишком большая шумиха. Дома будут сидеть кашляющие. Да и вымерло слишком много болезней из-за карантинных мероприятий. Просто будет нечем болетьЕсли коронавирус со своей заразностью с трудом выживает, то большинство остальных ОРВИ уже были просто истреблены. Так что, встречаем первую зиму без кашляющих людей safonovstanislav Повідомлень: 2845 З нами з: 10.05.14 Подякував: 201 раз. Подякували: 447 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:29 Re: Эпидемия коронавируса в мире safonovstanislav написав: Не будет кашляющих. Слишком большая шумиха. Дома будут сидеть кашляющие. Не будет кашляющих. Слишком большая шумиха. Дома будут сидеть кашляющие.

Надо понимать что между заражением, заразностью и симптомами есть некий временной лаг, которого хватит чтоб заразить весь класс, и всех пассажиров маршрутки по дороге в школу. Да и врятли вильнолюдей это остановит, им же на работу надо, а ребенка не с кем оставить.

safonovstanislav написав: Да и вымерло слишком много болезней из-за карантинных мероприятий. Просто будет нечем болеть Да и вымерло слишком много болезней из-за карантинных мероприятий. Просто будет нечем болеть

Гипотеза отчасти имеет место быть, но проверяться только опытным путем) Надо понимать что между заражением, заразностью и симптомами есть некий временной лаг, которого хватит чтоб заразить весь класс, и всех пассажиров маршрутки по дороге в школу. Да и врятли вильнолюдей это остановит, им же на работу надо, а ребенка не с кем оставить.Гипотеза отчасти имеет место быть, но проверяться только опытным путем) st512 Повідомлень: 852 З нами з: 09.07.13 Подякував: 93 раз. Подякували: 58 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1593159415951596 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7103 1607286

ЛОБ П'ят 31 лип, 2020 13:14