vetka написав:Ну так не водите, раз можете не водить. А здоровье остальных детей вас волновать не должно, пусть о них думают их родители.
Мы здесь вроде не о здоровье детей, а о пандемии в целом. Или не догадываетесь как это может повлиять на развитие эпидемии. Перспектива ехать в маршрутке утром на работу с парой тройкой сопливящих-кашляющих-болеющихбезсимптомно детей Вас лично не беспокоит?
В этом году всё будет по-другому. Не будет кашляющих. Слишком большая шумиха. Дома будут сидеть кашляющие. Да и вымерло слишком много болезней из-за карантинных мероприятий. Просто будет нечем болеть Если коронавирус со своей заразностью с трудом выживает, то большинство остальных ОРВИ уже были просто истреблены. Так что, встречаем первую зиму без кашляющих людей
safonovstanislav написав:Не будет кашляющих. Слишком большая шумиха. Дома будут сидеть кашляющие.
Надо понимать что между заражением, заразностью и симптомами есть некий временной лаг, которого хватит чтоб заразить весь класс, и всех пассажиров маршрутки по дороге в школу. Да и врятли вильнолюдей это остановит, им же на работу надо, а ребенка не с кем оставить.
safonovstanislav написав:Да и вымерло слишком много болезней из-за карантинных мероприятий. Просто будет нечем болеть
Гипотеза отчасти имеет место быть, но проверяться только опытным путем)
st512 написав:Да и врятли вильнолюдей это остановит, им же на работу надо, а ребенка не с кем оставить.
Вот, как раз, раздутая шумиха, думаю, остановит многих. Люди на нервах. Отношение к кашляющим будет более жёсткое, по-этому, будут сидеть дома. Для совсем бесстрашных, отснимут пару сюжетов для тв, как кашляющий мальчик заразил пол класса ковидом, и как родители устроили самосуд родителям этого мальчика
vladislavlvov написав:Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса
В компании Twitter изданию пояснили, что действовали в соответствии с политикой по выявлению и удалению недостоверной информации о коронавирусе. В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно «распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19».
Ты смотри, оказывается Твиттер и Фейсбук являются специалистами по Короне. Они знают, какое лекарство работает, а какое нет. Даже лучше чем вирусологи мира.
vladislavlvov написав:Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса
В компании Twitter изданию пояснили, что действовали в соответствии с политикой по выявлению и удалению недостоверной информации о коронавирусе. В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно «распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19».
Ты смотри, оказывается Твиттер и Фейсбук являются специалистами по Короне. Они знают, какое лекарство работает, а какое нет. Даже лучше чем вирусологи мира.
Министерство правды работает изо всех сил
Цензура . Это кстати один из сигналов , что пандемия искусственно нагнетаемая. Youtube кстати тоже трет ролики , где официальные специалисты разоблачают панику .
vladislavlvov написав:Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса
В компании Twitter изданию пояснили, что действовали в соответствии с политикой по выявлению и удалению недостоверной информации о коронавирусе. В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно «распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19».
Ты смотри, оказывается Твиттер и Фейсбук являются специалистами по Короне. Они знают, какое лекарство работает, а какое нет. Даже лучше чем вирусологи мира.
Министерство правды работает изо всех сил
Цензура . Это кстати один из сигналов , что пандемия искусственно нагнетаемая. Youtube кстати тоже трет ролики , где официальные специалисты разоблачают панику .
А я "за", вам меньше тащить и растаскивать бреда про разжижение мозга теперь. Причём значительно А Трампу, да, дали все карты в руки творить добро и лечить светом. Рейтинг показывает результат и о ужас, первая леди США будет скоро с высшим образованием PhD