Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:29

safonovstanislav написав: Не будет кашляющих. Слишком большая шумиха. Дома будут сидеть кашляющие. Не будет кашляющих. Слишком большая шумиха. Дома будут сидеть кашляющие.

safonovstanislav написав: Да и вымерло слишком много болезней из-за карантинных мероприятий. Просто будет нечем болеть Да и вымерло слишком много болезней из-за карантинных мероприятий. Просто будет нечем болеть

Надо понимать что между заражением, заразностью и симптомами есть некий временной лаг, которого хватит чтоб заразить весь класс, и всех пассажиров маршрутки по дороге в школу. Да и врятли вильнолюдей это остановит, им же на работу надо, а ребенка не с кем оставить.Гипотеза отчасти имеет место быть, но проверяться только опытным путем)