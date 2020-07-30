RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1594159515961597>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:19

  st512 написав:
  _Mykola_ написав:Все зависит от родителей.
У меня даже младшая вполне себе воспринимает одевать детскую маску, с рисунком, и не напрягается ее присутствием.

Жаль что таких детей как у нас не большинство. И вот почему:
  _Mykola_ написав:и пример поведения родителей.


ПС. Здесь кто-то писал про детские маски, моему стандартная хирургическая великовата. Прийдется заказывать какой-то хендмейд.

Есть детские, но редко в аптеках появляются.
https://images.ua.prom.st/2335873649_w6 ... tskaya.jpg
_Mykola_
 
Повідомлень: 3871
З нами з: 09.02.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:04

  st512 написав:
  vetka написав:Ну так не водите, раз можете не водить. А здоровье остальных детей вас волновать не должно, пусть о них думают их родители.

Мы здесь вроде не о здоровье детей, а о пандемии в целом. Или не догадываетесь как это может повлиять на развитие эпидемии. Перспектива ехать в маршрутке утром на работу с парой тройкой сопливящих-кашляющих-болеющихбезсимптомно детей Вас лично не беспокоит?

В этом году всё будет по-другому. Не будет кашляющих. Слишком большая шумиха. Дома будут сидеть кашляющие. Да и вымерло слишком много болезней из-за карантинных мероприятий. Просто будет нечем болеть
Если коронавирус со своей заразностью с трудом выживает, то большинство остальных ОРВИ уже были просто истреблены. Так что, встречаем первую зиму без кашляющих людей
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2847
З нами з: 10.05.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Не будет кашляющих. Слишком большая шумиха. Дома будут сидеть кашляющие.

Надо понимать что между заражением, заразностью и симптомами есть некий временной лаг, которого хватит чтоб заразить весь класс, и всех пассажиров маршрутки по дороге в школу. Да и врятли вильнолюдей это остановит, им же на работу надо, а ребенка не с кем оставить.
  safonovstanislav написав:Да и вымерло слишком много болезней из-за карантинных мероприятий. Просто будет нечем болеть

Гипотеза отчасти имеет место быть, но проверяться только опытным путем)
st512
 
Повідомлень: 852
З нами з: 09.07.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:45

  st512 написав:Да и врятли вильнолюдей это остановит, им же на работу надо, а ребенка не с кем оставить.

Вот, как раз, раздутая шумиха, думаю, остановит многих. Люди на нервах. Отношение к кашляющим будет более жёсткое, по-этому, будут сидеть дома. Для совсем бесстрашных, отснимут пару сюжетов для тв, как кашляющий мальчик заразил пол класса ковидом, и как родители устроили самосуд родителям этого мальчика
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2847
З нами з: 10.05.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:04

  vladislavlvov написав:Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса

В компании Twitter изданию пояснили, что действовали в соответствии с политикой по выявлению и удалению недостоверной информации о коронавирусе. В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно «распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19».


Ты смотри, оказывается Твиттер и Фейсбук являются специалистами по Короне. Они знают, какое лекарство работает, а какое нет. Даже лучше чем вирусологи мира.

Министерство правды работает изо всех сил :?
medeivalb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 24.01.14
Подякував: 549 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:30

  medeivalb написав:
  vladislavlvov написав:Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса

В компании Twitter изданию пояснили, что действовали в соответствии с политикой по выявлению и удалению недостоверной информации о коронавирусе. В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно «распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19».


Ты смотри, оказывается Твиттер и Фейсбук являются специалистами по Короне. Они знают, какое лекарство работает, а какое нет. Даже лучше чем вирусологи мира.

Министерство правды работает изо всех сил :?

Цензура . Это кстати один из сигналов , что пандемия искусственно нагнетаемая. Youtube кстати тоже трет ролики , где официальные специалисты разоблачают панику .
Uppi
 
Повідомлень: 132
З нами з: 22.04.20
Подякував: 25 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:46

  st512 написав:Перспектива ехать в маршрутке утром на работу с парой тройкой сопливящих-кашляющих-болеющихбезсимптомно детей Вас лично не беспокоит?


Не беспокоит.
Хожу пешком уже лет 30+
Просто встать утром нужно по-раньше.
Да, это порой мучительно, но "кому ща легко" :mrgreen:
justit
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:51

Прийдется заказывать какой-то хендмейд.


Я вот крамолу подумал.

Если маска хендмейд работает, и ее не сложно сделать,
то почему мы еще не используем хендмейд вакцины? :shock:
justit
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1498 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:58

  Uppi написав:
  medeivalb написав:
  vladislavlvov написав:Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса

В компании Twitter изданию пояснили, что действовали в соответствии с политикой по выявлению и удалению недостоверной информации о коронавирусе. В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно «распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19».


Ты смотри, оказывается Твиттер и Фейсбук являются специалистами по Короне. Они знают, какое лекарство работает, а какое нет. Даже лучше чем вирусологи мира.

Министерство правды работает изо всех сил :?

Цензура . Это кстати один из сигналов , что пандемия искусственно нагнетаемая. Youtube кстати тоже трет ролики , где официальные специалисты разоблачают панику .

А я "за", вам меньше тащить и растаскивать бреда про разжижение мозга теперь. Причём значительно :)
А Трампу, да, дали все карты в руки творить добро и лечить светом. Рейтинг показывает результат ;) и о ужас, первая леди США будет скоро с высшим образованием PhD ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2467
З нами з: 04.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:59

  justit написав:Если маска хендмейд работает, и ее не сложно сделать,
то почему мы еще не используем хендмейд вакцины? :shock:

Ее тоже несложно сделать. Пусть ковидник плюнет Вам в стакан. :twisted:
Luk_v
 
Повідомлень: 45
З нами з: 21.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1594159515961597>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yuri_m і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 709, 710, 711
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7106 1607443
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 15:07
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.