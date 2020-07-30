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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:00
safonovstanislav написав: st512 написав:
Да и врятли вильнолюдей это остановит, им же на работу надо, а ребенка не с кем оставить.
Вот, как раз, раздутая шумиха, думаю, остановит многих. Люди на нервах. Отношение к кашляющим будет более жёсткое, по-этому, будут сидеть дома. Для совсем бесстрашных, отснимут пару сюжетов для тв, как кашляющий мальчик заразил пол класса ковидом, и как родители устроили самосуд родителям этого мальчика
Абалдеть ! и это на фоне краха ГТС и ТЕЦ .
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:27
Luk_v написав: justit написав:
Если маска хендмейд работает, и ее не сложно сделать,
то почему мы еще не используем хендмейд вакцины?
Ее тоже несложно сделать. Пусть ковидник плюнет Вам в стакан.
В разрабатываемых вакцинах нет коронавируса, только его фрагменты, чаще искусственно синтезируемые. Так плюнуть сложно.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:28
freeze написав: Luk_v написав: justit написав:
Если маска хендмейд работает, и ее не сложно сделать,
то почему мы еще не используем хендмейд вакцины?
Ее тоже несложно сделать. Пусть ковидник плюнет Вам в стакан.
В разрабатываемых вакцинах нет коронавируса, только его фрагменты, чаще искусственно синтезируемые. Так плюнуть сложно.
А вы откуда знаете?
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:32
Uppi написав: medeivalb написав: vladislavlvov написав:Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса
В компании Twitter изданию пояснили, что действовали в соответствии с политикой по выявлению и удалению недостоверной информации о коронавирусе. В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно «распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19».
Ты смотри, оказывается Твиттер и Фейсбук являются специалистами по Короне. Они знают, какое лекарство работает, а какое нет. Даже лучше чем вирусологи мира.
Министерство правды работает изо всех сил
Цензура . Это кстати один из сигналов , что пандемия искусственно нагнетаемая. Youtube кстати тоже трет ролики , где официальные специалисты разоблачают панику .
А я "за", вам меньше тащить и растаскивать бреда про разжижение мозга теперь. Причём значительно
А Трампу, да, дали все карты в руки творить добро и лечить светом. Рейтинг показывает результат
и о ужас, первая леди США будет скоро с высшим образованием PhD
Ну да . Нужно вообще отключить все свободные источники информации и оставить одну газету "Правда"
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:33
vetka написав: freeze написав: Luk_v написав:
[quote="5026512:justit"]
Если маска хендмейд работает, и ее не сложно сделать,
то почему мы еще не используем хендмейд вакцины?
Ее тоже несложно сделать. Пусть ковидник плюнет Вам в стакан.
В разрабатываемых вакцинах нет коронавируса, только его фрагменты, чаще искусственно синтезируемые. Так плюнуть сложно.
А вы откуда знаете?[/quote]
Оттуда.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:35
Uppi написав:
Ну да . Нужно вообще отключить все свободные источники информации и оставить одну газету "Правда"
Непонятно, какая крайность хуже.
99% "свободных источников информации" - это источники информационного мусора и яда.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:35
Uppi написав:
Ну да . Нужно вообще отключить все свободные источники информации и оставить одну газету "Правда"
Понимаю видосик про рептилоидов идёт на ура, а тут отключают канал сверхестественных знаний )))
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:38
Японские власти договорились с Pfizer о поставке вакцины для 60 млн человек (население страны около 126 млн)
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:39
freeze написав:
Оттуда.
А ну конечно, очень авторитетный источник, прям как британские ученые.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:51
freeze написав: Luk_v написав: justit написав:
Если маска хендмейд работает, и ее не сложно сделать,
то почему мы еще не используем хендмейд вакцины?
Ее тоже несложно сделать. Пусть ковидник плюнет Вам в стакан.
В разрабатываемых вакцинах нет коронавируса, только его фрагменты, чаще искусственно синтезируемые. Так плюнуть сложно.
Зато хендмейд, и все этапы клинических исследований, так сказать, в одном стакане
.......
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