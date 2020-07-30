vladislavlvov написав:

В компании Twitter изданию пояснили, что действовали в соответствии с политикой по выявлению и удалению недостоверной информации о коронавирусе. В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно «распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19».Ты смотри, оказывается Твиттер и Фейсбук являются специалистами по Короне. Они знают, какое лекарство работает, а какое нет. Даже лучше чем вирусологи мира.Министерство правды работает изо всех сил