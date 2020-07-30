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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1595159615971598>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:00

  safonovstanislav написав:
  st512 написав:Да и врятли вильнолюдей это остановит, им же на работу надо, а ребенка не с кем оставить.

Вот, как раз, раздутая шумиха, думаю, остановит многих. Люди на нервах. Отношение к кашляющим будет более жёсткое, по-этому, будут сидеть дома. Для совсем бесстрашных, отснимут пару сюжетов для тв, как кашляющий мальчик заразил пол класса ковидом, и как родители устроили самосуд родителям этого мальчика


Абалдеть ! и это на фоне краха ГТС и ТЕЦ .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Luk_v написав:
  justit написав:Если маска хендмейд работает, и ее не сложно сделать,
то почему мы еще не используем хендмейд вакцины? :shock:

Ее тоже несложно сделать. Пусть ковидник плюнет Вам в стакан. :twisted:


В разрабатываемых вакцинах нет коронавируса, только его фрагменты, чаще искусственно синтезируемые. Так плюнуть сложно.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:28

  freeze написав:
Luk_v написав:
  justit написав:Если маска хендмейд работает, и ее не сложно сделать,
то почему мы еще не используем хендмейд вакцины? :shock:

Ее тоже несложно сделать. Пусть ковидник плюнет Вам в стакан. :twisted:


В разрабатываемых вакцинах нет коронавируса, только его фрагменты, чаще искусственно синтезируемые. Так плюнуть сложно.

А вы откуда знаете?
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:32

  Uppi написав:
  medeivalb написав:
  vladislavlvov написав:Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса

В компании Twitter изданию пояснили, что действовали в соответствии с политикой по выявлению и удалению недостоверной информации о коронавирусе. В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно «распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19».


Ты смотри, оказывается Твиттер и Фейсбук являются специалистами по Короне. Они знают, какое лекарство работает, а какое нет. Даже лучше чем вирусологи мира.

Министерство правды работает изо всех сил :?

Цензура . Это кстати один из сигналов , что пандемия искусственно нагнетаемая. Youtube кстати тоже трет ролики , где официальные специалисты разоблачают панику .

А я "за", вам меньше тащить и растаскивать бреда про разжижение мозга теперь. Причём значительно :)
А Трампу, да, дали все карты в руки творить добро и лечить светом. Рейтинг показывает результат ;) и о ужас, первая леди США будет скоро с высшим образованием PhD ;)

Ну да . Нужно вообще отключить все свободные источники информации и оставить одну газету "Правда"
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  freeze написав:
Luk_v написав:[quote="5026512:justit"]
Если маска хендмейд работает, и ее не сложно сделать,
то почему мы еще не используем хендмейд вакцины? :shock:

Ее тоже несложно сделать. Пусть ковидник плюнет Вам в стакан. :twisted:


В разрабатываемых вакцинах нет коронавируса, только его фрагменты, чаще искусственно синтезируемые. Так плюнуть сложно.

А вы откуда знаете?[/quote]

Оттуда.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:35

  Uppi написав:Ну да . Нужно вообще отключить все свободные источники информации и оставить одну газету "Правда"

Непонятно, какая крайность хуже.
99% "свободных источников информации" - это источники информационного мусора и яда.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:35

  Uppi написав:Ну да . Нужно вообще отключить все свободные источники информации и оставить одну газету "Правда"

Понимаю видосик про рептилоидов идёт на ура, а тут отключают канал сверхестественных знаний )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Японские власти договорились с Pfizer о поставке вакцины для 60 млн человек (население страны около 126 млн)
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:39

  freeze написав:Оттуда.


А ну конечно, очень авторитетный источник, прям как британские ученые.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:
Luk_v написав:
  justit написав:Если маска хендмейд работает, и ее не сложно сделать,
то почему мы еще не используем хендмейд вакцины? :shock:

Ее тоже несложно сделать. Пусть ковидник плюнет Вам в стакан. :twisted:


В разрабатываемых вакцинах нет коронавируса, только его фрагменты, чаще искусственно синтезируемые. Так плюнуть сложно.
Зато хендмейд, и все этапы клинических исследований, так сказать, в одном стакане
.......
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