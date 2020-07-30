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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1595159615971598

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:10

  freeze написав:Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  freeze написав:Оттуда.


А ну конечно, очень авторитетный источник, прям как британские ученые.


Вы не следите за новостями.
Даже на этой ветке уже сто раз пережевывали как и из чего делают вакцины с соответствующими ссылками.

Например, векторная вакцина от Гамалеи представляет из себя участок генома оболочки коронавируса, встроенный в структуру аденовируса.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  freeze написав:Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.


Первые ряды уже раскуплены, думаю, буду где то во вторых рядах.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:28

  freeze написав:
vetka написав:
  freeze написав:Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.


Первые ряды уже раскуплены, думаю, буду где то во вторых рядах.

Нет , нет . Вы должны быть в рядах бета тестеров .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:35

  _Mykola_ написав:
  yama написав:я НЕ отрицаю существование корона вируса . Я отрицаю его крайне разрекламированную заразность\опасность \ летальность и так далее и т.п. .

Выше была ссылочка, насчет "незаразности" это когда из 152 живущих в общежитии, подтвержденный ковид имеют 133.

из них умрет сколько 50 ? или 10 ? я думаю 0 .
при гриппе тоже наверное всей общагой болеют
yama
 
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