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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:05
Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко
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freeze
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:10
freeze написав:
Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко
Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.
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vetka
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:11
vetka написав: freeze написав:
Оттуда.
А ну конечно, очень авторитетный источник, прям как британские ученые.
Вы не следите за новостями.
Даже на этой ветке уже сто раз пережевывали как и из чего делают вакцины с соответствующими ссылками.
Например, векторная вакцина от Гамалеи представляет из себя участок генома оболочки коронавируса, встроенный в структуру аденовируса.
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freeze
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:14
vetka написав: freeze написав:
Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко
Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.
Первые ряды уже раскуплены, думаю, буду где то во вторых рядах.
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freeze
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:28
freeze написав: vetka написав: freeze написав:
Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко
Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.
Первые ряды уже раскуплены, думаю, буду где то во вторых рядах.
Нет , нет . Вы должны быть в рядах бета тестеров .
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Uppi
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:35
_Mykola_ написав: yama написав:
я НЕ отрицаю существование корона вируса . Я отрицаю его крайне разрекламированную заразность\опасность \ летальность и так далее и т.п. .
Выше была ссылочка, насчет "незаразности" это когда из 152 живущих в общежитии, подтвержденный ковид имеют 133.
из них умрет сколько 50 ? или 10 ? я думаю 0 .
при гриппе тоже наверное всей общагой болеют
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yama
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:12
Uppi написав: freeze написав:
vetka написав:Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.
Первые ряды уже раскуплены, думаю, буду где то во вторых рядах.
Нет , нет . Вы должны быть в рядах бета тестеров .
Без проблем согласился бы. Но у нас вакцины не разрабатывают, денег на это нет.
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freeze
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:37
stargazer написав:stm
Кількість реально ...
вот и я говорю в РФ например искусственно завышают цифры больных в два раза для большего финансирования .
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:46
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:49
Tat_888 написав:
.В-третьих, Шарий к теме коронавируса никакого отношения не имеет и даже не высказывается на эту тему, а вот по другим "болячкам" нашего общества-очень даже здраво мыслит
Вас не затруднит разъяснить его "здравые мысли " о виновниках в сбитии МН-17?
В частности его видосик о "некая маленькая страна А, находящаяся в конфликте с большой старой Б, передала Бук неким силам, поддерживаемым страной Б и направила к ним Боинг". Есть что сказать об этом видео? Про всякие мелочи, типа рашистский разбитый танк назван танком ВСУ,упоминать пока не будем. И да руSSкий, и без вариантов. По делу.
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Hotab
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