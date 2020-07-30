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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:04
Штрафы за отсутствие маски в общественных местах:
• Бельгия: 250 евро
• Франция: 135 евро
• Испания: 100 евро
• Эстремадура, Испания: 6000 евро
• Италия. Кампания: 1000 евро
• Ломбардия: 400-3000 евро
• Португалия: 350 евро
• Нидерланды: 95-350 евро
• Великобритания: 109 евро
• Люксембург: 145 евро
• Греция: 150 евро
. Узбекистан: 110 долларов
. Израиль: 150 долларов
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freeze
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:52
freeze написав:
Штрафы за отсутствие маски в общественных местах:
только понятие "общественных мест" надо уточнять. Допустим, по Франции есть важное уточнение - "_закрытые_ общественные места"
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juristkostya
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:01
vetka написав: freeze написав:
Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко
Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.
вы думаете этот трус будет колоть себе вакцину ?
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moldashavanin
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:42
moldashavanin написав: vetka написав: freeze написав:
Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко
Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.
вы думаете этот трус будет колоть себе вакцину ?
Тв бы заткнулся малообразованный плиточник. Иди туалеты мой, твой уровень долбня тупого.
Шариковы тут гавкают
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freeze
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22
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П'ят 31 лип, 2020 19:49
ЛОБ
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