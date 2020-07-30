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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1596159715981599

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Штрафы за отсутствие маски в общественных местах:

• Бельгия: 250 евро

• Франция: 135 евро

• Испания: 100 евро

• Эстремадура, Испания: 6000 евро

• Италия. Кампания: 1000 евро

• Ломбардия: 400-3000 евро

• Португалия: 350 евро

• Нидерланды: 95-350 евро

• Великобритания: 109 евро

• Люксембург: 145 евро

• Греция: 150 евро

. Узбекистан: 110 долларов

. Израиль: 150 долларов
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Штрафы за отсутствие маски в общественных местах:
только понятие "общественных мест" надо уточнять. Допустим, по Франции есть важное уточнение - "_закрытые_ общественные места"
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:01

  vetka написав:
  freeze написав:Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.


вы думаете этот трус будет колоть себе вакцину ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  vetka написав:
  freeze написав:Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.


вы думаете этот трус будет колоть себе вакцину ?


Тв бы заткнулся малообразованный плиточник. Иди туалеты мой, твой уровень долбня тупого.
Шариковы тут гавкают
freeze
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