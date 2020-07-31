|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:04
Штрафы за отсутствие маски в общественных местах:
• Бельгия: 250 евро
• Франция: 135 евро
• Испания: 100 евро
• Эстремадура, Испания: 6000 евро
• Италия. Кампания: 1000 евро
• Ломбардия: 400-3000 евро
• Португалия: 350 евро
• Нидерланды: 95-350 евро
• Великобритания: 109 евро
• Люксембург: 145 евро
• Греция: 150 евро
. Узбекистан: 110 долларов
. Израиль: 150 долларов
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17824
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4332 раз.
- Подякували: 7005 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:52
freeze написав:
Штрафы за отсутствие маски в общественных местах:
только понятие "общественных мест" надо уточнять. Допустим, по Франции есть важное уточнение - "_закрытые_ общественные места"
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3229
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 929 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:01
vetka написав: freeze написав:
Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко
Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.
вы думаете этот трус будет колоть себе вакцину ?
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 671
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 244 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:42
moldashavanin написав: vetka написав: freeze написав:
Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко
Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.
вы думаете этот трус будет колоть себе вакцину ?
Тв бы заткнулся малообразованный плиточник. Иди туалеты мой, твой уровень долбня тупого.
Шариковы тут гавкают
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17824
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4332 раз.
- Подякували: 7005 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:03
_Mykola_ написав: Тракторист написав:
Чего ты тянешь на ветку эту упоротую любительницу рюсского мира?
Монтяшка тупо живет за счет соседей. Гордится особо нечем.
Тока шария тут не хватает еще.
а почему вам не нравяться люди дающие адекватную оценку событиям в стране?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4729
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:09
yama написав: stargazer написав:stm
Кількість реально ...
вот и я говорю в РФ например искусственно завышают цифры больных в два раза для большего финансирования .
а на сколько по вашему мнению завышены цифры в Украине?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4729
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:15
juristkostya написав: freeze написав:
Штрафы за отсутствие маски в общественных местах:
только понятие "общественных мест" надо уточнять. Допустим, по Франции есть важное уточнение - "_закрытые_ общественные места"
в украинском законодательстве нет чёткого и однозначного определения понятия "общественное место"...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4729
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:23
Тракторист написав:в украинском законодательстве нет чёткого и однозначного определения понятия "общественное место"...
Есть. Тут уже эта тема про общественные места пережевывалась пару месяцев с соответствующими ссылками.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17824
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4332 раз.
- Подякували: 7005 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:25
Лайф хак как избежать штраф.
Отсутствие документов. Да, на 4 часа в отделение...
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10613
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 1533 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:31
Тракторист написав: yama написав: stargazer написав:stm
Кількість реально ...
вот и я говорю в РФ например искусственно завышают цифры больных в два раза для большего финансирования .
а на сколько по вашему мнению завышены цифры в Украине?
я про Украину не знаю , а вот в РФ у меня надежные источники в медицине , в одной московской государственной поликлинике, ну что бы вы понимали там поликлиника в 12 этажей с КТ МРТ и всем остальным , там нет как такого стационара, но скорые туда принимают как раз с ковидными , да ковидных было много , на связь уже месяца два источник не выходил последний месяц был в отпуске. Так что цифры по РФ смело можно делить на 2 если не на 3 .
Востаннє редагувалось yama
в П'ят 31 лип, 2020 22:36, всього редагувалось 2 разів.
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2496
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 4727 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7110
|1608008
|
П'ят 31 лип, 2020 19:49
ЛОБ
|