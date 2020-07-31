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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1597159815991600>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Штрафы за отсутствие маски в общественных местах:

• Бельгия: 250 евро

• Франция: 135 евро

• Испания: 100 евро

• Эстремадура, Испания: 6000 евро

• Италия. Кампания: 1000 евро

• Ломбардия: 400-3000 евро

• Португалия: 350 евро

• Нидерланды: 95-350 евро

• Великобритания: 109 евро

• Люксембург: 145 евро

• Греция: 150 евро

. Узбекистан: 110 долларов

. Израиль: 150 долларов
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Штрафы за отсутствие маски в общественных местах:
только понятие "общественных мест" надо уточнять. Допустим, по Франции есть важное уточнение - "_закрытые_ общественные места"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:01

  vetka написав:
  freeze написав:Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.


вы думаете этот трус будет колоть себе вакцину ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  vetka написав:
  freeze написав:Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

Супер! Я думаю, вы будете в первых рядах.


вы думаете этот трус будет колоть себе вакцину ?


Тв бы заткнулся малообразованный плиточник. Иди туалеты мой, твой уровень долбня тупого.
Шариковы тут гавкают
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:03

  _Mykola_ написав:
  Тракторист написав:

Чего ты тянешь на ветку эту упоротую любительницу рюсского мира?
Монтяшка тупо живет за счет соседей. Гордится особо нечем.
Тока шария тут не хватает еще. :mrgreen:

а почему вам не нравяться люди дающие адекватную оценку событиям в стране? ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:09

  yama написав:
  stargazer написав:stm
Кількість реально ...
вот и я говорю в РФ например искусственно завышают цифры больных в два раза для большего финансирования .

а на сколько по вашему мнению завышены цифры в Украине?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:15

  juristkostya написав:
  freeze написав:Штрафы за отсутствие маски в общественных местах:
только понятие "общественных мест" надо уточнять. Допустим, по Франции есть важное уточнение - "_закрытые_ общественные места"

в украинском законодательстве нет чёткого и однозначного определения понятия "общественное место"...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:в украинском законодательстве нет чёткого и однозначного определения понятия "общественное место"...


Есть. Тут уже эта тема про общественные места пережевывалась пару месяцев с соответствующими ссылками.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Лайф хак как избежать штраф.
Отсутствие документов. Да, на 4 часа в отделение...
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:31

  Тракторист написав:
  yama написав:
  stargazer написав:stm
Кількість реально ...
вот и я говорю в РФ например искусственно завышают цифры больных в два раза для большего финансирования .

а на сколько по вашему мнению завышены цифры в Украине?

я про Украину не знаю , а вот в РФ у меня надежные источники в медицине , в одной московской государственной поликлинике, ну что бы вы понимали там поликлиника в 12 этажей с КТ МРТ и всем остальным , там нет как такого стационара, но скорые туда принимают как раз с ковидными , да ковидных было много , на связь уже месяца два источник не выходил последний месяц был в отпуске. Так что цифры по РФ смело можно делить на 2 если не на 3 .
Востаннє редагувалось yama в П'ят 31 лип, 2020 22:36, всього редагувалось 2 разів.
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