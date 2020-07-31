Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:31

Тракторист написав: yama написав: stargazer написав: stm

Кількість реально ... Кількість реально ... вот и я говорю в РФ например искусственно завышают цифры больных в два раза для большего финансирования . вот и я говорю в РФ например искусственно завышают цифры больных в два раза для большего финансирования .

а на сколько по вашему мнению завышены цифры в Украине? а на сколько по вашему мнению завышены цифры в Украине?

я про Украину не знаю , а вот в РФ у меня надежные источники в медицине , в одной московской государственной поликлинике, ну что бы вы понимали там поликлиника в 12 этажей с КТ МРТ и всем остальным , там нет как такого стационара, но скорые туда принимают как раз с ковидными , да ковидных было много , на связь уже месяца два источник не выходил последний месяц был в отпуске. Так что цифры по РФ смело можно делить на 2 если не на 3 .