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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:35
St/2 написав:
Лайф хак как избежать штраф.
Отсутствие документов. Да, на 4 часа в отделение...
административное задержание лица может длиться не более 3 часов (ст. 263 КУоАП)...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:37
Тракторист написав: St/2 написав:
Лайф хак как избежать штраф.
Отсутствие документов. Да, на 4 часа в отделение...
административное задержание лица может длиться не более 3 часов (ст. 263 КУоАП)...
срали они на это правило меня держали часов 5 ...пока приняли пока приехал патруль для транспортировки пока доставили , правда меня не по ковид задерживали . Почему не жаловался ? да потому что мне было штраф заплатить быстрей и проще чем нанимать адвоката
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yama
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:43
yama написав: Тракторист написав: St/2 написав:
Лайф хак как избежать штраф.
Отсутствие документов. Да, на 4 часа в отделение...
административное задержание лица может длиться не более 3 часов (ст. 263 КУоАП)...
срали они на это правило меня держали часов 5 ...пока приняли пока приехал патруль для транспортировки пока доставили , правда меня не по ковид задерживали . Почему не жаловался ? да потому что мне было штраф заплатить быстрей и проще чем нанимать адвоката
«Горячей линии» — 0800507001 и телефон доверия Генпрокуратуры 044-2007987.
Если коп не представился зачитываем ему [Уголовный кодекс Украины Статья 146]
Если представился [Уголовный кодекс Украины Статья 365]
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St/2
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:02
yama написав:
Так что цифры по РФ смело можно делить на 2 если не на 3 .
То тут сто в квадрате постов, что кацапы занижают показатели, то сто в квадрате, что завышают показатели.
Такие противоположные лаги говорят, что каждый хочет исправить статистику под свои хотелки.
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freeze
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:19
УЗ отменяет остановку поездов в Луцке и Тернополе.
Две области попали в красную зону, поэтому остановка поездов будет запрещена с 3 августа.
Пассажирам, которые уже купили билеты в Луцк и Тернополь, вернут полную стоимость билетов.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:46
freeze написав:
Штрафы за отсутствие маски в общественных местах:
• Бельгия: 250 евро
• Франция: 135 евро
• Испания: 100 евро
• Эстремадура, Испания: 6000 евро
• Италия. Кампания: 1000 евро
• Ломбардия: 400-3000 евро
• Португалия: 350 евро
• Нидерланды: 95-350 евро
• Великобритания: 109 евро
• Люксембург: 145 евро
• Греция: 150 евро
. Узбекистан: 110 долларов
. Израиль: 150 долларов
В штате Виктория в Австралии 300 австр.долларов
freeze написав:
УЗ отменяет остановку поездов в Луцке и Тернополе.
Две области попали в красную зону, поэтому остановка поездов будет запрещена с 3 августа.
Пассажирам, которые уже купили билеты в Луцк и Тернополь, вернут полную стоимость билетов.
В Мельбурне закрыли аэропорт на вылет,работает только на прием самолетов,такого не было с начала эпидемии.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 01 сер, 2020 09:26
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 71056
Нових - 1172
Одужало - 39308 (+556)
Загинуло - 1709 (+16)
Підозри - 124076 (+1586)
Вінницька область — 2766 (+30)
Волинська область — 3828 (+45)
Дніпропетровська область — 1413 (+11)
Донецька область — 889 (+8)
Житомирська область — 1896 (+46)
Закарпатська область — 5210 (+64)
Запорізька область — 800 (+10)
Івано-Франківська область — 4680 (+123)
Кіровоградська область — 704 (+1)
м. Київ — 8342 (+101)
Київська область — 3787 (+71)
Львівська область — 9671 (+145)
Луганська область — 127 (+1)
Миколаївська область — 602 (+12)
Одеська область — 3315 (+101)
Полтавська область — 446 (+6)
Рівненська область — 6111 (+87)
Сумська область — 509 (+24)
Тернопільська область — 3035 (+59)
Харківська область — 3786 (+75)
Херсонська область — 227 (0)
Хмельницька область — 1163 (+25)
Чернівецька область — 5964 (+89)
Черкаська область — 942 (+18)
Чернігівська область — 843 (+20)
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