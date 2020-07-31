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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1597159815991600

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:35

  St/2 написав:Лайф хак как избежать штраф.
Отсутствие документов. Да, на 4 часа в отделение...

административное задержание лица может длиться не более 3 часов (ст. 263 КУоАП)...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:37

  Тракторист написав:
  St/2 написав:Лайф хак как избежать штраф.
Отсутствие документов. Да, на 4 часа в отделение...

административное задержание лица может длиться не более 3 часов (ст. 263 КУоАП)...

срали они на это правило меня держали часов 5 ...пока приняли пока приехал патруль для транспортировки пока доставили , правда меня не по ковид задерживали . Почему не жаловался ? да потому что мне было штраф заплатить быстрей и проще чем нанимать адвоката
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:43

  yama написав:
  Тракторист написав:
  St/2 написав:Лайф хак как избежать штраф.
Отсутствие документов. Да, на 4 часа в отделение...

административное задержание лица может длиться не более 3 часов (ст. 263 КУоАП)...

срали они на это правило меня держали часов 5 ...пока приняли пока приехал патруль для транспортировки пока доставили , правда меня не по ковид задерживали . Почему не жаловался ? да потому что мне было штраф заплатить быстрей и проще чем нанимать адвоката

«Горячей линии» — 0800507001 и телефон доверия Генпрокуратуры 044-2007987.

Если коп не представился зачитываем ему [Уголовный кодекс Украины Статья 146]
Если представился [Уголовный кодекс Украины Статья 365]
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:02

  yama написав:Так что цифры по РФ смело можно делить на 2 если не на 3 .


То тут сто в квадрате постов, что кацапы занижают показатели, то сто в квадрате, что завышают показатели.
Такие противоположные лаги говорят, что каждый хочет исправить статистику под свои хотелки.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

УЗ отменяет остановку поездов в Луцке и Тернополе.

Две области попали в красную зону, поэтому остановка поездов будет запрещена с 3 августа.

Пассажирам, которые уже купили билеты в Луцк и Тернополь, вернут полную стоимость билетов.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 08:46

  freeze написав:Штрафы за отсутствие маски в общественных местах:

• Бельгия: 250 евро

• Франция: 135 евро

• Испания: 100 евро

• Эстремадура, Испания: 6000 евро

• Италия. Кампания: 1000 евро

• Ломбардия: 400-3000 евро

• Португалия: 350 евро

• Нидерланды: 95-350 евро

• Великобритания: 109 евро

• Люксембург: 145 евро

• Греция: 150 евро

. Узбекистан: 110 долларов

. Израиль: 150 долларов


В штате Виктория в Австралии 300 австр.долларов

  freeze написав:УЗ отменяет остановку поездов в Луцке и Тернополе.

Две области попали в красную зону, поэтому остановка поездов будет запрещена с 3 августа.

Пассажирам, которые уже купили билеты в Луцк и Тернополь, вернут полную стоимость билетов.


В Мельбурне закрыли аэропорт на вылет,работает только на прием самолетов,такого не было с начала эпидемии.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 09:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 71056
Нових - 1172

Одужало - 39308 (+556)
Загинуло - 1709 (+16)
Підозри - 124076 (+1586)

Вінницька область — 2766 (+30)
Волинська область — 3828 (+45)
Дніпропетровська область — 1413 (+11)
Донецька область — 889 (+8)
Житомирська область — 1896 (+46)
Закарпатська область — 5210 (+64)
Запорізька область — 800 (+10)
Івано-Франківська область — 4680 (+123)
Кіровоградська область — 704 (+1)
м. Київ — 8342 (+101)
Київська область — 3787 (+71)
Львівська область — 9671 (+145)
Луганська область — 127 (+1)
Миколаївська область — 602 (+12)
Одеська область — 3315 (+101)
Полтавська область — 446 (+6)
Рівненська область — 6111 (+87)
Сумська область — 509 (+24)
Тернопільська область — 3035 (+59)
Харківська область — 3786 (+75)
Херсонська область — 227 (0)
Хмельницька область — 1163 (+25)
Чернівецька область — 5964 (+89)
Черкаська область — 942 (+18)
Чернігівська область — 843 (+20)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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