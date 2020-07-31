St/2 написав:Лайф хак как избежать штраф. Отсутствие документов. Да, на 4 часа в отделение...
административное задержание лица может длиться не более 3 часов (ст. 263 КУоАП)...
срали они на это правило меня держали часов 5 ...пока приняли пока приехал патруль для транспортировки пока доставили , правда меня не по ковид задерживали . Почему не жаловался ? да потому что мне было штраф заплатить быстрей и проще чем нанимать адвоката
St/2 написав:Лайф хак как избежать штраф. Отсутствие документов. Да, на 4 часа в отделение...
административное задержание лица может длиться не более 3 часов (ст. 263 КУоАП)...
срали они на это правило меня держали часов 5 ...пока приняли пока приехал патруль для транспортировки пока доставили , правда меня не по ковид задерживали . Почему не жаловался ? да потому что мне было штраф заплатить быстрей и проще чем нанимать адвоката
«Горячей линии» — 0800507001 и телефон доверия Генпрокуратуры 044-2007987.
Если коп не представился зачитываем ему [Уголовный кодекс Украины Статья 146] Если представился [Уголовный кодекс Украины Статья 365]
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vetka написав:Странно почему Львов не закрывают, там больше всего заболевших?
"Нет политической воли". Как и Киев
"Стало известно, почему Киев попал в зеленую зону карантина
Чиновники просто решили исключить вспышки в общежитиях и Киев попал в зеленую зону, а не оранжевую. Так просто"
Глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан пояснил, как город оказался в зеленой зоне карантина, хотя рост количества заболеваний коронавирусом продолжается, сообщает РБК-Украина.
По его словам, эпидемическая ситуация в столице определяется иначе, чем на другой территории страны.
«Если мы посмотрим показатели Кабинета министров, то они (столичные показатели) находятся в пределах желтой зоны, но если исключить «очаговые» случаи — вспышки в общежитиях и других учреждениях, то город Киев попадает в зеленую зону», — сказал он.
Решение о соответствии столицы нормам адаптивного карантина принимает Минздрав.