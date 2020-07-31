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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1598159916001601

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:06

Вкладчик1234
Ничего нового... Тернополь и Луцк не жалко...
vetka
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:08

  vetka написав:Ничего нового... Тернополь и Луцк не жалко...

Ну не велюр, эпик, и клубешники закрывать же :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:59

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Зато мы сделаем дороги!

вы в это верите?... :D

Лиють смолу в ямку і притрушують зверху галькою.
Наразі бачу такий вид ремонту
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:09

  flyman написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Зато мы сделаем дороги!

вы в это верите?... :D

Лиють смолу в ямку і притрушують зверху галькою.
Наразі бачу такий вид ремонту

это претензии к местным властям.
у нас уже лет 20 если за какую-то улицу взялись, то перестилают её капитально. Предварительно капитально же обновив все подземные коммуникации.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:19

  ЛАД написав:
  freeze написав:.....
  Uppi написав:Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится .

Это кто сказал ? Можно ссылку ?

Мне вообще очень нравятся разговоры о "целях вируса"! :D
Еще немного и припишем ему разум.
Тут с целями "разумного" человечества непонятно, а заводят речь о "целях" вируса. :)

Цілі біосфери, ноосфери, еволюції і.п.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:59

Власти Луцка отказываются признавать, что город относится к «красной» эпидемической зоне и не собираются вводить никаких ограничений. Об этом советник мэра Луцка Игорь Полищук написал на своей странице в Facebook.

«Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением», — написал он.

Полищук добавил, что если центральная власть хочет работать по закону — нужно вводить чрезвычайное положение и уже тогда вводить ограничения.

https://inforesist.org/luczk-otkazyvaetsya-priznavat-chto-on-v-krasnoj-zone/
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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  #<1 ... 1598159916001601
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