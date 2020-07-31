Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1598159916001601 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 246 Додано: Суб 01 сер, 2020 10:06 Вкладчик1234

Ничего нового... Тернополь и Луцк не жалко... vetka Повідомлень: 6488 З нами з: 04.03.14 Подякував: 403 раз. Подякували: 1086 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 10:08 vetka написав: Ничего нового... Тернополь и Луцк не жалко... Ничего нового... Тернополь и Луцк не жалко...

Ну не велюр, эпик, и клубешники закрывать же Ну не велюр, эпик, и клубешники закрывать же Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12103 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7037 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 10:59 Тракторист написав: ЛАД написав: Зато мы сделаем дороги! Зато мы сделаем дороги!

вы в это верите?... вы в это верите?...

Лиють смолу в ямку і притрушують зверху галькою.

Наразі бачу такий вид ремонту Лиють смолу в ямку і притрушують зверху галькою.Наразі бачу такий вид ремонту https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20772 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1483 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 11:09 flyman написав: Тракторист написав: ЛАД написав: Зато мы сделаем дороги! Зато мы сделаем дороги!

вы в это верите?... вы в это верите?...

Лиють смолу в ямку і притрушують зверху галькою.

Наразі бачу такий вид ремонту Лиють смолу в ямку і притрушують зверху галькою.Наразі бачу такий вид ремонту

это претензии к местным властям.

у нас уже лет 20 если за какую-то улицу взялись, то перестилают её капитально. Предварительно капитально же обновив все подземные коммуникации. это претензии к местным властям.у нас уже лет 20 если за какую-то улицу взялись, то перестилают её капитально. Предварительно капитально же обновив все подземные коммуникации. juristkostya Повідомлень: 3230 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 929 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 11:19 ЛАД написав: freeze написав: .....

Uppi написав: Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится . Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится .

Это кто сказал ? Можно ссылку ? .....Это кто сказал ? Можно ссылку ?

Мне вообще очень нравятся разговоры о "целях вируса"!

Еще немного и припишем ему разум.

Тут с целями "разумного" человечества непонятно, а заводят речь о "целях" вируса. Мне вообще очень нравятся разговоры о "целях вируса"!Еще немного и припишем ему разум.Тут с целями "разумного" человечества непонятно, а заводят речь о "целях" вируса.

Цілі біосфери, ноосфери, еволюції і.п. Цілі біосфери, ноосфери, еволюції і.п. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20772 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1483 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 11:59



«Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением», — написал он.



Полищук добавил, что если центральная власть хочет работать по закону — нужно вводить чрезвычайное положение и уже тогда вводить ограничения.



https://inforesist.org/luczk-otkazyvaetsya-priznavat-chto-on-v-krasnoj-zone/ Власти Луцка отказываются признавать, что город относится к «красной» эпидемической зоне и не собираются вводить никаких ограничений. Об этом советник мэра Луцка Игорь Полищук написал на своей странице в Facebook.«Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением», — написал он.Полищук добавил, что если центральная власть хочет работать по закону — нужно вводить чрезвычайное положение и уже тогда вводить ограничения. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12103 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7037 раз. Подякували: 3206 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1598159916001601 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7110 1608547

ЛОБ П'ят 31 лип, 2020 19:49