Вкладчик1234
Ничего нового... Тернополь и Луцк не жалко...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:08
Ну не велюр, эпик, и клубешники закрывать же
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:59
Лиють смолу в ямку і притрушують зверху галькою.
Наразі бачу такий вид ремонту
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:09
это претензии к местным властям.
у нас уже лет 20 если за какую-то улицу взялись, то перестилают её капитально. Предварительно капитально же обновив все подземные коммуникации.
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:19
Цілі біосфери, ноосфери, еволюції і.п.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:59
Власти Луцка отказываются признавать, что город относится к «красной» эпидемической зоне и не собираются вводить никаких ограничений. Об этом советник мэра Луцка Игорь Полищук написал на своей странице в Facebook.
«Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением», — написал он.
Полищук добавил, что если центральная власть хочет работать по закону — нужно вводить чрезвычайное положение и уже тогда вводить ограничения.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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