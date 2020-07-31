Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:06
Вкладчик1234 Ничего нового... Тернополь и Луцк не жалко...
vetka
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Додано: Суб 01 сер, 2020 10:08
vetka написав:
Ничего нового... Тернополь и Луцк не жалко...
Ну не велюр, эпик, и клубешники закрывать же
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Додано: Суб 01 сер, 2020 10:59
Тракторист написав: ЛАД написав:
Зато мы сделаем дороги!
вы в это верите?...
Лиють смолу в ямку і притрушують зверху галькою.
Наразі бачу такий вид ремонту
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flyman
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Додано: Суб 01 сер, 2020 11:09
flyman написав: Тракторист написав: ЛАД написав:
Зато мы сделаем дороги!
вы в это верите?...
Лиють смолу в ямку і притрушують зверху галькою.
Наразі бачу такий вид ремонту
это претензии к местным властям.
у нас уже лет 20 если за какую-то улицу взялись, то перестилают её капитально. Предварительно капитально же обновив все подземные коммуникации.
juristkostya
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Додано: Суб 01 сер, 2020 11:19
ЛАД написав: freeze написав:
.....
Uppi написав:
Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится .
Это кто сказал ? Можно ссылку ?
Мне вообще очень нравятся разговоры о "целях вируса"!
Еще немного и припишем ему разум.
Тут с целями "разумного" человечества непонятно, а заводят речь о "целях" вируса.
Цілі біосфери, ноосфери, еволюції і.п.
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flyman
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Додано: Суб 01 сер, 2020 11:59
Власти Луцка отказываются признавать, что город относится к «красной» эпидемической зоне и не собираются вводить никаких ограничений. Об этом советник мэра Луцка Игорь Полищук написал на своей странице в Facebook.
«Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением», — написал он.
Полищук добавил, что если центральная власть хочет работать по закону — нужно вводить чрезвычайное положение и уже тогда вводить ограничения.
https://inforesist.org/luczk-otkazyvaetsya-priznavat-chto-on-v-krasnoj-zone/
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:59
vetka написав: freeze написав:
УЗ отменяет остановку поездов в Луцке и Тернополе.
Две области попали в красную зону, поэтому остановка поездов будет запрещена с 3 августа.
Пассажирам, которые уже купили билеты в Луцк и Тернополь, вернут полную стоимость билетов.
Конечно полную стоимость, хрен там. Когда ввели карантин в марте, я сдавала билеты на апрель, с каждого билета потеряла по 50 грн.
Мені повністю була возвратка
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flyman
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