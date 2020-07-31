Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1598159916001601 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 246 Додано: Суб 01 сер, 2020 11:09 flyman написав: Тракторист написав: ЛАД написав: Зато мы сделаем дороги! Зато мы сделаем дороги!

вы в это верите?... вы в это верите?...

Лиють смолу в ямку і притрушують зверху галькою.

Наразі бачу такий вид ремонту Лиють смолу в ямку і притрушують зверху галькою.Наразі бачу такий вид ремонту

это претензии к местным властям.

у нас уже лет 20 если за какую-то улицу взялись, то перестилают её капитально. Предварительно капитально же обновив все подземные коммуникации. это претензии к местным властям.у нас уже лет 20 если за какую-то улицу взялись, то перестилают её капитально. Предварительно капитально же обновив все подземные коммуникации. juristkostya Повідомлень: 3230 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 929 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 11:19 ЛАД написав: freeze написав: .....

Uppi написав: Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится . Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится .

Это кто сказал ? Можно ссылку ? .....Это кто сказал ? Можно ссылку ?

Мне вообще очень нравятся разговоры о "целях вируса"!

Еще немного и припишем ему разум.

Тут с целями "разумного" человечества непонятно, а заводят речь о "целях" вируса. Мне вообще очень нравятся разговоры о "целях вируса"!Еще немного и припишем ему разум.Тут с целями "разумного" человечества непонятно, а заводят речь о "целях" вируса.

Цілі біосфери, ноосфери, еволюції і.п. Цілі біосфери, ноосфери, еволюції і.п. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20787 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1484 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 11:59



«Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением», — написал он.



Полищук добавил, что если центральная власть хочет работать по закону — нужно вводить чрезвычайное положение и уже тогда вводить ограничения.



https://inforesist.org/luczk-otkazyvaetsya-priznavat-chto-on-v-krasnoj-zone/ Власти Луцка отказываются признавать, что город относится к «красной» эпидемической зоне и не собираются вводить никаких ограничений. Об этом советник мэра Луцка Игорь Полищук написал на своей странице в Facebook.«Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением», — написал он.Полищук добавил, что если центральная власть хочет работать по закону — нужно вводить чрезвычайное положение и уже тогда вводить ограничения. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12106 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7038 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 12:59 vetka написав: freeze написав: УЗ отменяет остановку поездов в Луцке и Тернополе.



Две области попали в красную зону, поэтому остановка поездов будет запрещена с 3 августа.



Пассажирам, которые уже купили билеты в Луцк и Тернополь, вернут полную стоимость билетов. УЗ отменяет остановку поездов в Луцке и Тернополе.Две области попали в красную зону, поэтому остановка поездов будет запрещена с 3 августа.Пассажирам, которые уже купили билеты в Луцк и Тернополь, вернут полную стоимость билетов.

Конечно полную стоимость, хрен там. Когда ввели карантин в марте, я сдавала билеты на апрель, с каждого билета потеряла по 50 грн. Конечно полную стоимость, хрен там. Когда ввели карантин в марте, я сдавала билеты на апрель, с каждого билета потеряла по 50 грн.

Мені повністю була возвратка Мені повністю була возвратка https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20787 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1484 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 18:14 А Киев продолжает жить обычной жизнью: Мэр Тернополя возмутился из-за внесения города в «красную зону»

Мэр Тернополя Сергей Надал возмущен тем, что город внесли в «красную зону» распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать Тернополь. Сразу после торжественного шествия выпускников правительство отнесло наш Тернополь к «красной зоне» из-за заболеваемости коронавирусом. Представьте! Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых областных центров — Тернополь», — написал тернопольский глава.



По его словам, несмотря на то, что Тернополь не в конце списка по статистике заболеваемости, «он точно не в числе первых». Надал возмущен тем, что в городе могут запретить работу транспорта, закрыть ТРЦ и кафе, в то время, как «в Киеве люди продолжат жить обычной жизнью».



Мэр заявил, что не согласен с таким решением властей и что ситуация в Украине сложная, а наша страна «в красном списке в общем».



«Оказывается, что есть еще более красные пятна, которые определяются административно. Кому это выгодно?» — говорится в посте.



Надал полагает, что причиной внесения Тернополя в список городов с «красной зоной» может быть не распространение коронавируса, а активность жителей города, в частности, отстаивание украинского языка и национальной позиции под стенами ВР в Киеве.



«Это так поступают с «непокорными» областными центрами? Уверен, что правительство должно пересмотреть свое решение относительно обозначения Тернополя «красной» аномальной зоной. Наш город не является эпицентром распространения коронавируса», — подчеркнул мэр.



Он призвал правительство уделять большее внимание городам-миллионникам, так как в Тернополе «живут мудрые горожане, которые знают, как вести себя в сложных обстоятельствах, даже таких, как пандемия».

https://inforesist.org/a-kiev-prodolzhaet-zhit-obychnoj-zhiznyu-mer-ternopolya-vozmutilsya-iz-za-vneseniya-goroda-v-krasnuyu-zonu/ Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12106 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7038 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 21:39 Вкладчик1234 написав: А Киев продолжает жить обычной жизнью: Мэр Тернополя возмутился из-за внесения города в «красную зону»

Мэр Тернополя Сергей Надал возмущен тем, что город внесли в «красную зону» распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать Тернополь. Сразу после торжественного шествия выпускников правительство отнесло наш Тернополь к «красной зоне» из-за заболеваемости коронавирусом. Представьте! Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых областных центров — Тернополь», — написал тернопольский глава.



По его словам, несмотря на то, что Тернополь не в конце списка по статистике заболеваемости, «он точно не в числе первых». Надал возмущен тем, что в городе могут запретить работу транспорта, закрыть ТРЦ и кафе, в то время, как «в Киеве люди продолжат жить обычной жизнью».



Мэр заявил, что не согласен с таким решением властей и что ситуация в Украине сложная, а наша страна «в красном списке в общем».



«Оказывается, что есть еще более красные пятна, которые определяются административно. Кому это выгодно?» — говорится в посте.



Надал полагает, что причиной внесения Тернополя в список городов с «красной зоной» может быть не распространение коронавируса, а активность жителей города, в частности, отстаивание украинского языка и национальной позиции под стенами ВР в Киеве.



«Это так поступают с «непокорными» областными центрами? Уверен, что правительство должно пересмотреть свое решение относительно обозначения Тернополя «красной» аномальной зоной. Наш город не является эпицентром распространения коронавируса», — подчеркнул мэр.



Он призвал правительство уделять большее внимание городам-миллионникам, так как в Тернополе «живут мудрые горожане, которые знают, как вести себя в сложных обстоятельствах, даже таких, как пандемия».

https://inforesist.org/a-kiev-prodolzhaet-zhit-obychnoj-zhiznyu-mer-ternopolya-vozmutilsya-iz-za-vneseniya-goroda-v-krasnuyu-zonu/

це зельона мстя за те що не голосували за зельонку,

а після мсті, СН отримає тут 0 цілих хрін десятих на локальних виборах. це зельона мстя за те що не голосували за зельонку,а після мсті, СН отримає тут 0 цілих хрін десятих на локальних виборах. Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 сер, 2020 21:41, всього редагувалось 1 раз. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20787 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1484 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 21:39 «проти штучної пандемії та медичного терору»:

https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324



Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.

Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права. 1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протестуЗауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права. Igneus Повідомлень: 644 З нами з: 29.08.18 Подякував: 245 раз. Подякували: 343 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1598159916001601 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7110 1608797

ЛОБ П'ят 31 лип, 2020 19:49