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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1598159916001601

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:09

  flyman написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Зато мы сделаем дороги!

вы в это верите?... :D

Лиють смолу в ямку і притрушують зверху галькою.
Наразі бачу такий вид ремонту

это претензии к местным властям.
у нас уже лет 20 если за какую-то улицу взялись, то перестилают её капитально. Предварительно капитально же обновив все подземные коммуникации.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:19

  ЛАД написав:
  freeze написав:.....
  Uppi написав:Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится .

Это кто сказал ? Можно ссылку ?

Мне вообще очень нравятся разговоры о "целях вируса"! :D
Еще немного и припишем ему разум.
Тут с целями "разумного" человечества непонятно, а заводят речь о "целях" вируса. :)

Цілі біосфери, ноосфери, еволюції і.п.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:59

Власти Луцка отказываются признавать, что город относится к «красной» эпидемической зоне и не собираются вводить никаких ограничений. Об этом советник мэра Луцка Игорь Полищук написал на своей странице в Facebook.

«Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением», — написал он.

Полищук добавил, что если центральная власть хочет работать по закону — нужно вводить чрезвычайное положение и уже тогда вводить ограничения.

https://inforesist.org/luczk-otkazyvaetsya-priznavat-chto-on-v-krasnoj-zone/
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:59

  vetka написав:
  freeze написав:УЗ отменяет остановку поездов в Луцке и Тернополе.

Две области попали в красную зону, поэтому остановка поездов будет запрещена с 3 августа.

Пассажирам, которые уже купили билеты в Луцк и Тернополь, вернут полную стоимость билетов.

Конечно полную стоимость, хрен там. Когда ввели карантин в марте, я сдавала билеты на апрель, с каждого билета потеряла по 50 грн.

Мені повністю була возвратка
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:14

А Киев продолжает жить обычной жизнью: Мэр Тернополя возмутился из-за внесения города в «красную зону»
Мэр Тернополя Сергей Надал возмущен тем, что город внесли в «красную зону» распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать Тернополь. Сразу после торжественного шествия выпускников правительство отнесло наш Тернополь к «красной зоне» из-за заболеваемости коронавирусом. Представьте! Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых областных центров — Тернополь», — написал тернопольский глава.

По его словам, несмотря на то, что Тернополь не в конце списка по статистике заболеваемости, «он точно не в числе первых». Надал возмущен тем, что в городе могут запретить работу транспорта, закрыть ТРЦ и кафе, в то время, как «в Киеве люди продолжат жить обычной жизнью».

Мэр заявил, что не согласен с таким решением властей и что ситуация в Украине сложная, а наша страна «в красном списке в общем».

«Оказывается, что есть еще более красные пятна, которые определяются административно. Кому это выгодно?» — говорится в посте.

Надал полагает, что причиной внесения Тернополя в список городов с «красной зоной» может быть не распространение коронавируса, а активность жителей города, в частности, отстаивание украинского языка и национальной позиции под стенами ВР в Киеве.

«Это так поступают с «непокорными» областными центрами? Уверен, что правительство должно пересмотреть свое решение относительно обозначения Тернополя «красной» аномальной зоной. Наш город не является эпицентром распространения коронавируса», — подчеркнул мэр.

Он призвал правительство уделять большее внимание городам-миллионникам, так как в Тернополе «живут мудрые горожане, которые знают, как вести себя в сложных обстоятельствах, даже таких, как пандемия».

https://inforesist.org/a-kiev-prodolzhaet-zhit-obychnoj-zhiznyu-mer-ternopolya-vozmutilsya-iz-za-vneseniya-goroda-v-krasnuyu-zonu/
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:39

  Вкладчик1234 написав:А Киев продолжает жить обычной жизнью: Мэр Тернополя возмутился из-за внесения города в «красную зону»
Мэр Тернополя Сергей Надал возмущен тем, что город внесли в «красную зону» распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать Тернополь. Сразу после торжественного шествия выпускников правительство отнесло наш Тернополь к «красной зоне» из-за заболеваемости коронавирусом. Представьте! Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых областных центров — Тернополь», — написал тернопольский глава.

По его словам, несмотря на то, что Тернополь не в конце списка по статистике заболеваемости, «он точно не в числе первых». Надал возмущен тем, что в городе могут запретить работу транспорта, закрыть ТРЦ и кафе, в то время, как «в Киеве люди продолжат жить обычной жизнью».

Мэр заявил, что не согласен с таким решением властей и что ситуация в Украине сложная, а наша страна «в красном списке в общем».

«Оказывается, что есть еще более красные пятна, которые определяются административно. Кому это выгодно?» — говорится в посте.

Надал полагает, что причиной внесения Тернополя в список городов с «красной зоной» может быть не распространение коронавируса, а активность жителей города, в частности, отстаивание украинского языка и национальной позиции под стенами ВР в Киеве.

«Это так поступают с «непокорными» областными центрами? Уверен, что правительство должно пересмотреть свое решение относительно обозначения Тернополя «красной» аномальной зоной. Наш город не является эпицентром распространения коронавируса», — подчеркнул мэр.

Он призвал правительство уделять большее внимание городам-миллионникам, так как в Тернополе «живут мудрые горожане, которые знают, как вести себя в сложных обстоятельствах, даже таких, как пандемия».

https://inforesist.org/a-kiev-prodolzhaet-zhit-obychnoj-zhiznyu-mer-ternopolya-vozmutilsya-iz-za-vneseniya-goroda-v-krasnuyu-zonu/

це зельона мстя за те що не голосували за зельонку,
а після мсті, СН отримає тут 0 цілих хрін десятих на локальних виборах.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 сер, 2020 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:39

1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту «проти штучної пандемії та медичного терору»:
https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324

Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.
Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:04

  Igneus написав:1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту «проти штучної пандемії та медичного терору»:
https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324

Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.
Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.

Серед промовців було чимало вже знайомих читачам GreenPost людей: громадський діяч, голова ГО «Ведичний світ» Сергій Микитен, доктор медичних наук, професор, нейрохірург, онколог Рамін Іманов, громадський діяч, голова ГО «Націонал-патріотичний рух» Михайло Ковальчук, бізнесмен і громадський діяч Віктор Вікарчук.

https://voxukraine.org/uk/fejk-pandemiy ... v-zavzhdi/
Перевірка фейків у рамках партнерства з Facebook.

У цьому відео громадського діяча Остапа Стахіва Рамін Іманов, якого представляють як доктора медичних наук та професора Каролінського Інституту в Швеції, наводить багато хибних тез про новий коронавірус. Спростовуємо основні з них.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:22

  Igneus написав:1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту «проти штучної пандемії та медичного терору»:
https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324

Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.
Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.


сколько же в мире идиотов
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