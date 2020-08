Додано: Суб 01 сер, 2020 22:22

Igneus написав: 1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту «проти штучної пандемії та медичного терору»:

https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324



Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.

Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.



