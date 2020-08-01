Власти Луцка отказываются признавать, что город относится к «красной» эпидемической зоне и не собираются вводить никаких ограничений. Об этом советник мэра Луцка Игорь Полищук написал на своей странице в Facebook.
«Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением», — написал он.
Полищук добавил, что если центральная власть хочет работать по закону — нужно вводить чрезвычайное положение и уже тогда вводить ограничения.
А Киев продолжает жить обычной жизнью: Мэр Тернополя возмутился из-за внесения города в «красную зону»
Мэр Тернополя Сергей Надал возмущен тем, что город внесли в «красную зону» распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать Тернополь. Сразу после торжественного шествия выпускников правительство отнесло наш Тернополь к «красной зоне» из-за заболеваемости коронавирусом. Представьте! Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых областных центров — Тернополь», — написал тернопольский глава.
По его словам, несмотря на то, что Тернополь не в конце списка по статистике заболеваемости, «он точно не в числе первых». Надал возмущен тем, что в городе могут запретить работу транспорта, закрыть ТРЦ и кафе, в то время, как «в Киеве люди продолжат жить обычной жизнью».
Мэр заявил, что не согласен с таким решением властей и что ситуация в Украине сложная, а наша страна «в красном списке в общем».
«Оказывается, что есть еще более красные пятна, которые определяются административно. Кому это выгодно?» — говорится в посте.
Надал полагает, что причиной внесения Тернополя в список городов с «красной зоной» может быть не распространение коронавируса, а активность жителей города, в частности, отстаивание украинского языка и национальной позиции под стенами ВР в Киеве.
«Это так поступают с «непокорными» областными центрами? Уверен, что правительство должно пересмотреть свое решение относительно обозначения Тернополя «красной» аномальной зоной. Наш город не является эпицентром распространения коронавируса», — подчеркнул мэр.
Он призвал правительство уделять большее внимание городам-миллионникам, так как в Тернополе «живут мудрые горожане, которые знают, как вести себя в сложных обстоятельствах, даже таких, как пандемия».
Вкладчик1234 написав:А Киев продолжает жить обычной жизнью: Мэр Тернополя возмутился из-за внесения города в «красную зону»
Мэр Тернополя Сергей Надал возмущен тем, что город внесли в «красную зону» распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать Тернополь. Сразу после торжественного шествия выпускников правительство отнесло наш Тернополь к «красной зоне» из-за заболеваемости коронавирусом. Представьте! Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых областных центров — Тернополь», — написал тернопольский глава.
По его словам, несмотря на то, что Тернополь не в конце списка по статистике заболеваемости, «он точно не в числе первых». Надал возмущен тем, что в городе могут запретить работу транспорта, закрыть ТРЦ и кафе, в то время, как «в Киеве люди продолжат жить обычной жизнью».
Мэр заявил, что не согласен с таким решением властей и что ситуация в Украине сложная, а наша страна «в красном списке в общем».
«Оказывается, что есть еще более красные пятна, которые определяются административно. Кому это выгодно?» — говорится в посте.
Надал полагает, что причиной внесения Тернополя в список городов с «красной зоной» может быть не распространение коронавируса, а активность жителей города, в частности, отстаивание украинского языка и национальной позиции под стенами ВР в Киеве.
«Это так поступают с «непокорными» областными центрами? Уверен, что правительство должно пересмотреть свое решение относительно обозначения Тернополя «красной» аномальной зоной. Наш город не является эпицентром распространения коронавируса», — подчеркнул мэр.
Он призвал правительство уделять большее внимание городам-миллионникам, так как в Тернополе «живут мудрые горожане, которые знают, как вести себя в сложных обстоятельствах, даже таких, как пандемия».
Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав. Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.
Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав. Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.
Серед промовців було чимало вже знайомих читачам GreenPost людей: громадський діяч, голова ГО «Ведичний світ» Сергій Микитен, доктор медичних наук, професор, нейрохірург, онколог Рамін Іманов, громадський діяч, голова ГО «Націонал-патріотичний рух» Михайло Ковальчук, бізнесмен і громадський діяч Віктор Вікарчук.
У цьому відео громадського діяча Остапа Стахіва Рамін Іманов, якого представляють як доктора медичних наук та професора Каролінського Інституту в Швеції, наводить багато хибних тез про новий коронавірус. Спростовуємо основні з них.
Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав. Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.
сколько же в мире идиотов
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав. Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.
сколько же в мире идиотов
Судя по толпе не много. Но самый цимес:
Сергій Микитен вважає, що нав'язані українцям обмежувальні заходи, котрі ламають економіку, примусова вакцинація, паспорти імунізації, застосунок «Дія», «де за штрих-кодом нам видаватимуть якісь права і документи» – це все пазли одного глобального плану. На думку активіста, причиною цього є те, що «хтось із наших західних партнерів, як це у всьому світі відбувається, дали сигнал, щоб усе людство поставити на коліна».