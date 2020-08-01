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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1599160016011602 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 246 Додано: Нед 02 сер, 2020 00:01 Starikan написав: Uppi написав: Ну да . Нужно вообще отключить все свободные источники информации и оставить одну газету "Правда" Ну да . Нужно вообще отключить все свободные источники информации и оставить одну газету "Правда"

Непонятно, какая крайность хуже.

99% "свободных источников информации" - это источники информационного мусора и яда. Непонятно, какая крайность хуже.99% "свободных источников информации" - это источники информационного мусора и яда.

О фейках о коронавирусе - https://kurs.com.ua/novost/195965-samie-gromkie-feiki-o-koronaviruse . Там небольшое видео, прямую ссылку на видео искать лень

Тем более, понимаю, что это никого не убедит.



Ещё пример. Уже не о короне.

https://odnaminyta.com/novosti-mira/mir/46945-nasa-otkryla-chast-svoih-sekretov-avariya-nlo-prishelcy-roboty-i-glavnyi-messendj-oni-ne-hotyat-nas-unichtojit?amp . Очень красиво расписано, я аж замер в предвкушении подробностей, но, к сожалению, поиск на сайтах NASA и SETI ничего не дал. Вероятно, плохо искал. О фейках о коронавирусе -. Там небольшое видео, прямую ссылку на видео искать леньТем более, понимаю, что это никого не убедит.Ещё пример. Уже не о короне.. Очень красиво расписано, я аж замер в предвкушении подробностей, но, к сожалению, поиск на сайтах NASA и SETI ничего не дал. Вероятно, плохо искал. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16927 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4508 раз. Подякували: 4188 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 00:08 flyman написав: ЛАД написав: freeze написав: .....

--------

Uppi

Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится .

-------

Это кто сказал ? Можно ссылку ? .....--------Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится .-------Это кто сказал ? Можно ссылку ?

Мне вообще очень нравятся разговоры о "целях вируса"!

Еще немного и припишем ему разум.

Тут с целями "разумного" человечества непонятно, а заводят речь о "целях" вируса. Мне вообще очень нравятся разговоры о "целях вируса"!Еще немного и припишем ему разум.Тут с целями "разумного" человечества непонятно, а заводят речь о "целях" вируса.

Цілі біосфери, ноосфери, еволюції і.п. Цілі біосфери, ноосфери, еволюції і.п.

А у них есть цели?

Можете назвать? А у них есть цели?Можете назвать? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16927 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4508 раз. Подякували: 4188 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 00:27 adeges написав: Igneus написав: 1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту «проти штучної пандемії та медичного терору»:

https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324



Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.

Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права. 1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протестуЗауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.



Сколько же в мире идиотов Сколько же в мире

Вообще-то одним из источником права для современной цивилизованной Европы, в том числе и для Украины, является Древняя Греция, особенно труды Платона и Аристотеля.



При этом в городах-государствах Древней Греции "идиотом" называли гражданина, который не участвовал в народных собраниях для решения государственных вопросов, или не мог на них высказаться, не имея каких-либо своих идей: https://www.anews.com/p/105423506-znach ... -idiotami/



А Вы, собственно, кого и что имели ввиду?



Как у Вас лично обстоят дела, например, с изучением трудов Платона "Государство", "Законы", его диалогов, а также с Цицероном, который ввел идеи Платона в политическую жизнь Древнего Рима?



Кстати, основы правового государства (государства верховенства права) берут свое начало именно у Платона, Аристотеля и Цицерона! Вообще-то одним из источником права для современной цивилизованной Европы, в том числе и для Украины, является Древняя Греция, особенно труды Платона и Аристотеля.При этом в городах-государствах Древней Грецииназывали гражданина, который не участвовал в народных собраниях для решения государственных вопросов, или не мог на них высказаться, не имея каких-либо своих идей:А Вы, собственно, кого и что имели ввиду?Как у Вас лично обстоят дела, например, с изучением трудов Платона "Государство", "Законы", его диалогов, а также с Цицероном, который ввел идеи Платона в политическую жизнь Древнего Рима?Кстати, основы правового государства (государства верховенства права) берут свое начало именно у Платона, Аристотеля и Цицерона! Igneus Повідомлень: 646 З нами з: 29.08.18 Подякував: 245 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 00:45 shapo написав: https://voxukraine.org/uk/fejk-pandemiy ... v-zavzhdi/

Перевірка фейків у рамках партнерства з Facebook. https://voxukraine.org/uk/fejk-pandemiy ... v-zavzhdi/Перевірка фейків у рамках партнерства з Facebook.

Ну как-же обойтись без VoxUkraine и одного из его основателей профессора Питтсбургского университета Тимофея Милованова:

https://voxukraine.org/uk/about-us/



Надеюсь, что украинцы, например, аналитики валютной ветки freeze и ЛАД, уже знают: по какому курсу в Украину были заведены "инвесторами" 5 млрд.долл. и какой курс был во время пребывания министром господина Милованова, в частности, чем это обернулось для государственного бюджета и за чей счет оплачен банкет для этих "инвесторов". Ну как-же обойтись бези одного из его основателей профессора Питтсбургского университетаНадеюсь, что украинцы, например, аналитики валютной ветки, уже знают: по какому курсу в Украину были заведены "инвесторами" 5 млрд.долл. и какой курс был во время пребывания министром господина Милованова, в частности, чем это обернулось для государственного бюджета и за чей счет оплачен банкет для этих "инвесторов". Igneus Повідомлень: 646 З нами з: 29.08.18 Подякував: 245 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 00:51 vetka написав: Странно почему Львов не закрывают, там больше всего заболевших? Странно почему Львов не закрывают, там больше всего заболевших?

наши просто умеют договариваться наши просто умеют договариваться yama Повідомлень: 2510 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4743 раз. Подякували: 517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 00:53 flyman написав: Вкладчик1234 написав: А Киев продолжает жить обычной жизнью: Мэр Тернополя возмутился из-за внесения города в «красную зону»

Мэр Тернополя Сергей Надал возмущен тем, что город внесли в «красную зону» распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать Тернополь. Сразу после торжественного шествия выпускников правительство отнесло наш Тернополь к «красной зоне» из-за заболеваемости коронавирусом. Представьте! Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых областных центров — Тернополь», — написал тернопольский глава.



По его словам, несмотря на то, что Тернополь не в конце списка по статистике заболеваемости, «он точно не в числе первых». Надал возмущен тем, что в городе могут запретить работу транспорта, закрыть ТРЦ и кафе, в то время, как «в Киеве люди продолжат жить обычной жизнью».



Мэр заявил, что не согласен с таким решением властей и что ситуация в Украине сложная, а наша страна «в красном списке в общем».



«Оказывается, что есть еще более красные пятна, которые определяются административно. Кому это выгодно?» — говорится в посте.



Надал полагает, что причиной внесения Тернополя в список городов с «красной зоной» может быть не распространение коронавируса, а активность жителей города, в частности, отстаивание украинского языка и национальной позиции под стенами ВР в Киеве.



«Это так поступают с «непокорными» областными центрами? Уверен, что правительство должно пересмотреть свое решение относительно обозначения Тернополя «красной» аномальной зоной. Наш город не является эпицентром распространения коронавируса», — подчеркнул мэр.



Он призвал правительство уделять большее внимание городам-миллионникам, так как в Тернополе «живут мудрые горожане, которые знают, как вести себя в сложных обстоятельствах, даже таких, как пандемия».

https://inforesist.org/a-kiev-prodolzhaet-zhit-obychnoj-zhiznyu-mer-ternopolya-vozmutilsya-iz-za-vneseniya-goroda-v-krasnuyu-zonu/

це зельона мстя за те що не голосували за зельонку,

а після мсті, СН отримає тут 0 цілих хрін десятих на локальних виборах. це зельона мстя за те що не голосували за зельонку,а після мсті, СН отримає тут 0 цілих хрін десятих на локальних виборах.

бред Львов весь за пороха голосовал и что ? в красной зоне ? нет бред Львов весь за пороха голосовал и что ? в красной зоне ? нет yama Повідомлень: 2510 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4743 раз. Подякували: 517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 00:56 Igneus написав: 1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту «проти штучної пандемії та медичного терору»:

https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324



Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.

Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права. 1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протестуЗауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, щоТаким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.

блин еще первого апреля так совпало я говорил о Конституции https://youtu.be/EDsBoPeMsYo

где 1 квітня а где 1 серпня какой у нас тугой народ ... через 4 месяца дошло блин еще первого апреля так совпалогде 1 квітня а где 1 серпня какой у нас тугой народ ... через 4 месяца дошло yama Повідомлень: 2510 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4743 раз. Подякували: 517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1599160016011602 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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