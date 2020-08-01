Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав. Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.
Сколько же в мире идиотов
Вообще-то одним из источником права для современной цивилизованной Европы, в том числе и для Украины, является Древняя Греция, особенно труды Платона и Аристотеля.
При этом в городах-государствах Древней Греции "идиотом" называли гражданина, который не участвовал в народных собраниях для решения государственных вопросов, или не мог на них высказаться, не имея каких-либо своих идей: https://www.anews.com/p/105423506-znach ... -idiotami/
А Вы, собственно, кого и что имели ввиду?
Как у Вас лично обстоят дела, например, с изучением трудов Платона "Государство", "Законы", его диалогов, а также с Цицероном, который ввел идеи Платона в политическую жизнь Древнего Рима?
Кстати, основы правового государства (государства верховенства права) берут свое начало именно у Платона, Аристотеля и Цицерона!
Надеюсь, что украинцы, например, аналитики валютной ветки freeze и ЛАД, уже знают: по какому курсу в Украину были заведены "инвесторами" 5 млрд.долл. и какой курс был во время пребывания министром господина Милованова, в частности, чем это обернулось для государственного бюджета и за чей счет оплачен банкет для этих "инвесторов".
Вкладчик1234 написав:А Киев продолжает жить обычной жизнью: Мэр Тернополя возмутился из-за внесения города в «красную зону»
Мэр Тернополя Сергей Надал возмущен тем, что город внесли в «красную зону» распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать Тернополь. Сразу после торжественного шествия выпускников правительство отнесло наш Тернополь к «красной зоне» из-за заболеваемости коронавирусом. Представьте! Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых областных центров — Тернополь», — написал тернопольский глава.
По его словам, несмотря на то, что Тернополь не в конце списка по статистике заболеваемости, «он точно не в числе первых». Надал возмущен тем, что в городе могут запретить работу транспорта, закрыть ТРЦ и кафе, в то время, как «в Киеве люди продолжат жить обычной жизнью».
Мэр заявил, что не согласен с таким решением властей и что ситуация в Украине сложная, а наша страна «в красном списке в общем».
«Оказывается, что есть еще более красные пятна, которые определяются административно. Кому это выгодно?» — говорится в посте.
Надал полагает, что причиной внесения Тернополя в список городов с «красной зоной» может быть не распространение коронавируса, а активность жителей города, в частности, отстаивание украинского языка и национальной позиции под стенами ВР в Киеве.
«Это так поступают с «непокорными» областными центрами? Уверен, что правительство должно пересмотреть свое решение относительно обозначения Тернополя «красной» аномальной зоной. Наш город не является эпицентром распространения коронавируса», — подчеркнул мэр.
Он призвал правительство уделять большее внимание городам-миллионникам, так как в Тернополе «живут мудрые горожане, которые знают, как вести себя в сложных обстоятельствах, даже таких, как пандемия».
Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав. Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.
блин еще первого апреля так совпало я говорил о Конституцииhttps://youtu.be/EDsBoPeMsYo где 1 квітня а где 1 серпня какой у нас тугой народ ... через 4 месяца дошло