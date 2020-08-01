RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1600160116021603>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:01

  Starikan написав:
  Uppi написав:Ну да . Нужно вообще отключить все свободные источники информации и оставить одну газету "Правда"

Непонятно, какая крайность хуже.
99% "свободных источников информации" - это источники информационного мусора и яда.

О фейках о коронавирусе - https://kurs.com.ua/novost/195965-samie-gromkie-feiki-o-koronaviruse. Там небольшое видео, прямую ссылку на видео искать лень
Тем более, понимаю, что это никого не убедит. :)

Ещё пример. Уже не о короне.
https://odnaminyta.com/novosti-mira/mir/46945-nasa-otkryla-chast-svoih-sekretov-avariya-nlo-prishelcy-roboty-i-glavnyi-messendj-oni-ne-hotyat-nas-unichtojit?amp. Очень красиво расписано, я аж замер в предвкушении подробностей, но, к сожалению, поиск на сайтах NASA и SETI ничего не дал. Вероятно, плохо искал. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16927
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4508 раз.
Подякували: 4188 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:08

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  freeze написав:.....
--------
Uppi
Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится .
-------
Это кто сказал ? Можно ссылку ?

Мне вообще очень нравятся разговоры о "целях вируса"! :D
Еще немного и припишем ему разум.
Тут с целями "разумного" человечества непонятно, а заводят речь о "целях" вируса. :)

Цілі біосфери, ноосфери, еволюції і.п.

А у них есть цели?
Можете назвать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16927
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4508 раз.
Подякували: 4188 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:27

  adeges написав:
  Igneus написав:1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту «проти штучної пандемії та медичного терору»:
https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324

Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.
Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.


Сколько же в мире идиотов

Вообще-то одним из источником права для современной цивилизованной Европы, в том числе и для Украины, является Древняя Греция, особенно труды Платона и Аристотеля.

При этом в городах-государствах Древней Греции "идиотом" называли гражданина, который не участвовал в народных собраниях для решения государственных вопросов, или не мог на них высказаться, не имея каких-либо своих идей: https://www.anews.com/p/105423506-znach ... -idiotami/

А Вы, собственно, кого и что имели ввиду?

Как у Вас лично обстоят дела, например, с изучением трудов Платона "Государство", "Законы", его диалогов, а также с Цицероном, который ввел идеи Платона в политическую жизнь Древнего Рима?

Кстати, основы правового государства (государства верховенства права) берут свое начало именно у Платона, Аристотеля и Цицерона!
Igneus
 
Повідомлень: 647
З нами з: 29.08.18
Подякував: 247 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:45

  shapo написав:https://voxukraine.org/uk/fejk-pandemiy ... v-zavzhdi/
Перевірка фейків у рамках партнерства з Facebook.

Ну как-же обойтись без VoxUkraine и одного из его основателей профессора Питтсбургского университета Тимофея Милованова:
https://voxukraine.org/uk/about-us/

Надеюсь, что украинцы, например, аналитики валютной ветки freeze и ЛАД, уже знают: по какому курсу в Украину были заведены "инвесторами" 5 млрд.долл. и какой курс был во время пребывания министром господина Милованова, в частности, чем это обернулось для государственного бюджета и за чей счет оплачен банкет для этих "инвесторов".
Igneus
 
Повідомлень: 647
З нами з: 29.08.18
Подякував: 247 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:51

  vetka написав:Странно почему Львов не закрывают, там больше всего заболевших?

наши просто умеют договариваться :wink:
yama
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4743 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:53

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:А Киев продолжает жить обычной жизнью: Мэр Тернополя возмутился из-за внесения города в «красную зону»
Мэр Тернополя Сергей Надал возмущен тем, что город внесли в «красную зону» распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать Тернополь. Сразу после торжественного шествия выпускников правительство отнесло наш Тернополь к «красной зоне» из-за заболеваемости коронавирусом. Представьте! Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых областных центров — Тернополь», — написал тернопольский глава.

По его словам, несмотря на то, что Тернополь не в конце списка по статистике заболеваемости, «он точно не в числе первых». Надал возмущен тем, что в городе могут запретить работу транспорта, закрыть ТРЦ и кафе, в то время, как «в Киеве люди продолжат жить обычной жизнью».

Мэр заявил, что не согласен с таким решением властей и что ситуация в Украине сложная, а наша страна «в красном списке в общем».

«Оказывается, что есть еще более красные пятна, которые определяются административно. Кому это выгодно?» — говорится в посте.

Надал полагает, что причиной внесения Тернополя в список городов с «красной зоной» может быть не распространение коронавируса, а активность жителей города, в частности, отстаивание украинского языка и национальной позиции под стенами ВР в Киеве.

«Это так поступают с «непокорными» областными центрами? Уверен, что правительство должно пересмотреть свое решение относительно обозначения Тернополя «красной» аномальной зоной. Наш город не является эпицентром распространения коронавируса», — подчеркнул мэр.

Он призвал правительство уделять большее внимание городам-миллионникам, так как в Тернополе «живут мудрые горожане, которые знают, как вести себя в сложных обстоятельствах, даже таких, как пандемия».

https://inforesist.org/a-kiev-prodolzhaet-zhit-obychnoj-zhiznyu-mer-ternopolya-vozmutilsya-iz-za-vneseniya-goroda-v-krasnuyu-zonu/

це зельона мстя за те що не голосували за зельонку,
а після мсті, СН отримає тут 0 цілих хрін десятих на локальних виборах.

бред Львов весь за пороха голосовал и что ? в красной зоне ? нет :mrgreen:
yama
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4743 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:56

  Igneus написав:1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту «проти штучної пандемії та медичного терору»:
https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324

Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.
Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.

блин еще первого апреля так совпало :oops: я говорил о Конституции https://youtu.be/EDsBoPeMsYo
где 1 квітня а где 1 серпня какой у нас тугой народ ... через 4 месяца дошло :(
yama
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4743 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:06

  adeges написав:
  Igneus написав:1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту «проти штучної пандемії та медичного терору»:
https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324

Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.
Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.


сколько же в мире идиотов

по разных данных от 73% (по результатах опросов в Украине) до 97%.
Я таких вижу\определяю за пол километра по масках на лице и по перчатках.
yama
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4743 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  adeges написав:
  Igneus написав:1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту «проти штучної пандемії та медичного терору»:
https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324

Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.
Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.


сколько же в мире идиотов

по разных данных от 73% (по результатах опросов в Украине) до 97%.
Я таких вижу\определяю за пол километра по масках на лице и по перчатках.


Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.
freeze
4
 
Повідомлень: 17837
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4333 раз.
Подякували: 7005 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:23

  freeze написав:Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.

Я Вас разочарую, исходя, например, из высоты Олимпа в этом случае:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

Кстати, в Ваших краях в этом смысле тоже не отстают:
https://www.youtube.com/watch?v=ENpiAjb-Eao
Igneus
 
Повідомлень: 647
З нами з: 29.08.18
Подякував: 247 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1600160116021603>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 710, 711, 712
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7110 1608892
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 19:49
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.