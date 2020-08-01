А Киев продолжает жить обычной жизнью: Мэр Тернополя возмутился из-за внесения города в «красную зону»

Мэр Тернополя Сергей Надал возмущен тем, что город внесли в «красную зону» распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать Тернополь. Сразу после торжественного шествия выпускников правительство отнесло наш Тернополь к «красной зоне» из-за заболеваемости коронавирусом. Представьте! Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых областных центров — Тернополь», — написал тернопольский глава.



По его словам, несмотря на то, что Тернополь не в конце списка по статистике заболеваемости, «он точно не в числе первых». Надал возмущен тем, что в городе могут запретить работу транспорта, закрыть ТРЦ и кафе, в то время, как «в Киеве люди продолжат жить обычной жизнью».



Мэр заявил, что не согласен с таким решением властей и что ситуация в Украине сложная, а наша страна «в красном списке в общем».



«Оказывается, что есть еще более красные пятна, которые определяются административно. Кому это выгодно?» — говорится в посте.



Надал полагает, что причиной внесения Тернополя в список городов с «красной зоной» может быть не распространение коронавируса, а активность жителей города, в частности, отстаивание украинского языка и национальной позиции под стенами ВР в Киеве.



«Это так поступают с «непокорными» областными центрами? Уверен, что правительство должно пересмотреть свое решение относительно обозначения Тернополя «красной» аномальной зоной. Наш город не является эпицентром распространения коронавируса», — подчеркнул мэр.



Он призвал правительство уделять большее внимание городам-миллионникам, так как в Тернополе «живут мудрые горожане, которые знают, как вести себя в сложных обстоятельствах, даже таких, как пандемия».