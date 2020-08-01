Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 сер, 2020 01:29
freeze написав:
Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.
маякните когда ежедневные госпитализации выйдут за 300? думаю к концу следующей недели это увидим
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
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Додано: Нед 02 сер, 2020 01:52
adeges написав: Igneus написав:
1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту
«проти штучної пандемії та медичного терору»
:
https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324
Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.
Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.
Скольк же в мире
идиотов
"Активисты" осваивают бюджет на всякие "акции". Имитация активного общества в стране-имитации.
artlife
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Додано: Нед 02 сер, 2020 08:12
Простите, но знание Платона и Аристотеля не избавляет Вас от гордого звания демагога.
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ЛАД
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Додано: Нед 02 сер, 2020 08:31
yama написав: vetka написав:
Странно почему Львов не закрывают, там больше всего заболевших?
наши просто умеют договариваться
Интересно, как часто будут обновляться эти зоны
Есть где-то официальная информация - раз в месяц или реже
Lady_N
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