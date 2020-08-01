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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1600160116021603

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:29

  freeze написав:Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.


маякните когда ежедневные госпитализации выйдут за 300? думаю к концу следующей недели это увидим
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:52

  adeges написав:
  Igneus написав:1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту «проти штучної пандемії та медичного терору»:
https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324

Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.
Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.


Скольк же в мире идиотов

"Активисты" осваивают бюджет на всякие "акции". Имитация активного общества в стране-имитации.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 08:12

  Igneus написав:
  freeze написав:Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.

Я Вас разочарую, исходя, например, из высоты Олимпа в этом случае:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

Кстати, в Ваших краях в этом смысле тоже не отстают:
https://www.youtube.com/watch?v=ENpiAjb-Eao

Простите, но знание Платона и Аристотеля не избавляет Вас от гордого звания демагога. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 08:31

  yama написав:
  vetka написав:Странно почему Львов не закрывают, там больше всего заболевших?

наши просто умеют договариваться :wink:

Важно, как часто будут обновляться эти зоны ... Офіційно так:
Поділ на зони переглядатимуть щоп’ятниці, а нові обмеження набуватимуть чинності наступного за нею понеділка. Якщо протягом п’яти днів у тому чи іншому регіоні спостерігатимуть перевищення одного чи більше епідемічних показників, його відноситимуть до зони з жорсткішими обмеженнями.
А реально я не очень представляю, например, когда дети ходят в школу и вдруг в пятницу узнали, что с понедельника должны начать дистанционное обучение :shock: Для этого надо хотя бы провести интернет в те 40% школ Украины, где его до сих пор нет, и что-то решить с учителями, 80% которых не готовы работать дистанционно.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:35

  adeges написав:
  freeze написав:Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.


маякните когда ежедневные госпитализации выйдут за 300? думаю к концу следующей недели это увидим


По отчёту МОЗ 31 июля госпитализированы 261 человек.
Это второй результат за всё время эпидемии у нас.

По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.

ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями

1. 7 мая - 313
2. 31 июля - 261
3. 24 июля - 255
4. 30 июля - 248
5. 8 мая - 237
6. 28 июня - 233
7. 29 июля - 230

Справочно по месяцам - госпитализация в среднем за сутки:
март - 20
апрель - 103
май - 132
июнь - 151
июль - 195
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:43

  ЛАД написав:
  Igneus написав:
  freeze написав:Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.

Я Вас разочарую, исходя, например, из высоты Олимпа в этом случае:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

Кстати, в Ваших краях в этом смысле тоже не отстают:
https://www.youtube.com/watch?v=ENpiAjb-Eao

Простите, но знание Платона и Аристотеля не избавляет Вас от гордого звания демагога. :)


Простите, но навешивание ярлыков в дискуссии, во-первых, неприлично, во-вторых, уводит от темы дискуссии, в-третьих, свидетельствует об отсутствии аргументов в дискуссии.

Тем более, навешивание ярлыков под комментарием, которым я хотел довести, во-первых, о плачевном состоянии судебной системы в Украине, а, во-вторых, предупредить, что, поскольку изречение "не зарекаться от сумы и тюрьмы" является актуальным, то нужно задумываться о действительных проблемах в стране, а не мнимых.

Напомню, что в романе Агаты Кристи "Десять негритят" бывший судья, надо отдать ему должное, осознавая свое бессилие, как судьи, в том, что преступники ушли от наказания, собрал и уничтожил некоторых из них на необитаемом острове, в том числе, и доктора Армстронга, который убил свою пациентку на операции из-за чрезмерного употребления алкоголя в день перед ней.

При этом должен отметить, что если Агата Кристи нашла тему для своего романа из действительных событий в Англии, то в Украине, где господствует, например, круговая порука судей, это исключено.

Наконец, Вы ведь не хотите, ЛАД, отдать себя в руки запойных медицины или правосудия, не так ли?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:49

  Igneus написав:Наконец, Вы ведь не хотите, ЛАД, отдать себя в руки запойных медицины или правосудия, не так ли?


Причём здесь коронавирус ?
Вы хотите лечиться у хороших врачей или у плохих ?
freeze
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