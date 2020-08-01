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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1600160116021603 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 246 Додано: Нед 02 сер, 2020 01:29 freeze написав: Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль. Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.



маякните когда ежедневные госпитализации выйдут за 300? думаю к концу следующей недели это увидим маякните когда ежедневные госпитализации выйдут за 300? думаю к концу следующей недели это увидим It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3320 З нами з: 14.03.06 Подякував: 207 раз. Подякували: 452 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 01:52 adeges написав: Igneus написав: 1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протесту «проти штучної пандемії та медичного терору»:

https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-prot ... oto-i13324



Зауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.

Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права. 1 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція в рамках міжнародного протестуЗауважую тим, хто тут стверджує, що моя позиція стосовно коронавірусу сприяє, начебто, загибелі країни, що участі у цьому заході я не брав.Таким чином, в країні й без мене вистачає осіб, які вимагають від влади дотримання власної Конституції і принципу верховенства права.



Скольк же в мире идиотов Скольк же в мире

"Активисты" осваивают бюджет на всякие "акции". Имитация активного общества в стране-имитации. "Активисты" осваивают бюджет на всякие "акции". Имитация активного общества в стране-имитации. artlife Повідомлень: 465 З нами з: 07.10.19 Подякував: 54 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 08:12 Igneus написав: freeze написав: Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль. Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.

Я Вас разочарую, исходя, например, из высоты Олимпа в этом случае:

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo



Кстати, в Ваших краях в этом смысле тоже не отстают:

https://www.youtube.com/watch?v=ENpiAjb-Eao Я Вас разочарую, исходя, например, из высоты Олимпа в этом случае:Кстати, в Ваших краях в этом смысле тоже не отстают:

Простите, но знание Платона и Аристотеля не избавляет Вас от гордого звания демагога. Простите, но знание Платона и Аристотеля не избавляет Вас от гордого звания демагога. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16928 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4508 раз. Подякували: 4188 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 08:31 yama написав: vetka написав: Странно почему Львов не закрывают, там больше всего заболевших? Странно почему Львов не закрывают, там больше всего заболевших?

наши просто умеют договариваться наши просто умеют договариваться

Важно, как часто будут обновляться эти зоны ... Офіційно так:

Поділ на зони переглядатимуть щоп’ятниці, а нові обмеження набуватимуть чинності наступного за нею понеділка. Якщо протягом п’яти днів у тому чи іншому регіоні спостерігатимуть перевищення одного чи більше епідемічних показників, його відноситимуть до зони з жорсткішими обмеженнями.

А реально я не очень представляю, например, когда дети ходят в школу и вдруг в пятницу узнали, что с понедельника должны начать дистанционное обучение Для этого надо хотя бы провести интернет в те 40% школ Украины, где его до сих пор нет, и что-то решить с учителями, 80% которых не готовы работать дистанционно. Важно, как часто будут обновляться эти зоны ... Офіційно так:Поділ на зони переглядатимуть щоп’ятниці, а нові обмеження набуватимуть чинності наступного за нею понеділка. Якщо протягом п’яти днів у тому чи іншому регіоні спостерігатимуть перевищення одного чи більше епідемічних показників, його відноситимуть до зони з жорсткішими обмеженнями.А реально я не очень представляю, например, когда дети ходят в школу и вдруг в пятницу узнали, что с понедельника должны начать дистанционное обучениеДля этого надо хотя бы провести интернет в те 40% школ Украины, где его до сих пор нет, и что-то решить с учителями, 80% которых не готовы работать дистанционно. Lady_N Повідомлень: 27 З нами з: 05.07.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 09:35 adeges написав: freeze написав: Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль. Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.



маякните когда ежедневные госпитализации выйдут за 300? думаю к концу следующей недели это увидим маякните когда ежедневные госпитализации выйдут за 300? думаю к концу следующей недели это увидим



По отчёту МОЗ 31 июля госпитализированы 261 человек.

Это второй результат за всё время эпидемии у нас.



По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.



ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями



1. 7 мая - 313

2. 31 июля - 261

3. 24 июля - 255

4. 30 июля - 248

5. 8 мая - 237

6. 28 июня - 233

7. 29 июля - 230



Справочно по месяцам - госпитализация в среднем за сутки:

март - 20

апрель - 103

май - 132

июнь - 151

июль - 195 По отчёту МОЗ 31 июля госпитализированы 261 человек.Это второй результат за всё время эпидемии у нас.По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями1. 7 мая - 3132. 31 июля - 2613. 24 июля - 2554. 30 июля - 2485. 8 мая - 2376. 28 июня - 2337. 29 июля - 230Справочно по месяцам - госпитализация в среднем за сутки:март - 20апрель - 103май - 132июнь - 151июль - 195 freeze 4 Повідомлень: 17839 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4333 раз. Подякували: 7005 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 09:43 ЛАД написав: Igneus написав: freeze написав: Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль. Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.

Я Вас разочарую, исходя, например, из высоты Олимпа в этом случае:

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo



Кстати, в Ваших краях в этом смысле тоже не отстают:

https://www.youtube.com/watch?v=ENpiAjb-Eao Я Вас разочарую, исходя, например, из высоты Олимпа в этом случае:Кстати, в Ваших краях в этом смысле тоже не отстают:

Простите, но знание Платона и Аристотеля не избавляет Вас от гордого звания демагога. Простите, но знание Платона и Аристотеля не избавляет Вас от гордого звания демагога.



Простите, но навешивание ярлыков в дискуссии, во-первых, неприлично, во-вторых, уводит от темы дискуссии, в-третьих, свидетельствует об отсутствии аргументов в дискуссии.



Тем более, навешивание ярлыков под комментарием, которым я хотел довести, во-первых, о плачевном состоянии судебной системы в Украине, а, во-вторых, предупредить, что, поскольку изречение "не зарекаться от сумы и тюрьмы" является актуальным, то нужно задумываться о действительных проблемах в стране, а не мнимых.



Напомню, что в романе Агаты Кристи "Десять негритят" бывший судья, надо отдать ему должное, осознавая свое бессилие, как судьи, в том, что преступники ушли от наказания, собрал и уничтожил некоторых из них на необитаемом острове, в том числе, и доктора Армстронга, который убил свою пациентку на операции из-за чрезмерного употребления алкоголя в день перед ней.



При этом должен отметить, что если Агата Кристи нашла тему для своего романа из действительных событий в Англии, то в Украине, где господствует, например, круговая порука судей, это исключено.



Наконец, Вы ведь не хотите, ЛАД, отдать себя в руки запойных медицины или правосудия, не так ли? Простите, но навешивание ярлыков в дискуссии, во-первых, неприлично, во-вторых, уводит от темы дискуссии, в-третьих, свидетельствует об отсутствии аргументов в дискуссии.Тем более, навешивание ярлыков под комментарием, которым я хотел довести, во-первых, о плачевном состоянии судебной системы в Украине, а, во-вторых, предупредить, что, поскольку изречениеявляется актуальным, то нужно задумываться о действительных проблемах в стране, а не мнимых.Напомню, что в романебывший судья, надо отдать ему должное, осознавая свое бессилие, как судьи, в том, что преступники ушли от наказания, собрал и уничтожил некоторых из них на необитаемом острове, в том числе, и доктора Армстронга, который убил свою пациентку на операции из-за чрезмерного употребления алкоголя в день перед ней.При этом должен отметить, что если Агата Кристи нашла тему для своего романа из действительных событий в Англии, то в Украине, где господствует, например, круговая порука судей, это исключено.Наконец, Вы ведь не хотите, ЛАД, отдать себя в руки запойных медицины или правосудия, не так ли? Igneus Повідомлень: 648 З нами з: 29.08.18 Подякував: 247 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 09:49 Igneus написав: Наконец, Вы ведь не хотите, ЛАД, отдать себя в руки запойных медицины или правосудия, не так ли? Наконец, Вы ведь не хотите, ЛАД, отдать себя в руки запойных медицины или правосудия, не так ли?



Причём здесь коронавирус ?

Вы хотите лечиться у хороших врачей или у плохих ? Причём здесь коронавирус ?Вы хотите лечиться у хороших врачей или у плохих ? freeze 4 Повідомлень: 17839 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4333 раз. Подякували: 7005 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1600160116021603 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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