маякните когда ежедневные госпитализации выйдут за 300? думаю к концу следующей недели это увидим
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 сер, 2020 01:29
маякните когда ежедневные госпитализации выйдут за 300? думаю к концу следующей недели это увидим
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 02 сер, 2020 01:52
"Активисты" осваивают бюджет на всякие "акции". Имитация активного общества в стране-имитации.
Додано: Нед 02 сер, 2020 08:12
Простите, но знание Платона и Аристотеля не избавляет Вас от гордого звания демагога.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 02 сер, 2020 08:31
Важно, как часто будут обновляться эти зоны ... Офіційно так:
Поділ на зони переглядатимуть щоп’ятниці, а нові обмеження набуватимуть чинності наступного за нею понеділка. Якщо протягом п’яти днів у тому чи іншому регіоні спостерігатимуть перевищення одного чи більше епідемічних показників, його відноситимуть до зони з жорсткішими обмеженнями.
А реально я не очень представляю, например, когда дети ходят в школу и вдруг в пятницу узнали, что с понедельника должны начать дистанционное обучение Для этого надо хотя бы провести интернет в те 40% школ Украины, где его до сих пор нет, и что-то решить с учителями, 80% которых не готовы работать дистанционно.
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:35
По отчёту МОЗ 31 июля госпитализированы 261 человек.
Это второй результат за всё время эпидемии у нас.
По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.
ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313
2. 31 июля - 261
3. 24 июля - 255
4. 30 июля - 248
5. 8 мая - 237
6. 28 июня - 233
7. 29 июля - 230
Справочно по месяцам - госпитализация в среднем за сутки:
март - 20
апрель - 103
май - 132
июнь - 151
июль - 195
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:43
Простите, но навешивание ярлыков в дискуссии, во-первых, неприлично, во-вторых, уводит от темы дискуссии, в-третьих, свидетельствует об отсутствии аргументов в дискуссии.
Тем более, навешивание ярлыков под комментарием, которым я хотел довести, во-первых, о плачевном состоянии судебной системы в Украине, а, во-вторых, предупредить, что, поскольку изречение "не зарекаться от сумы и тюрьмы" является актуальным, то нужно задумываться о действительных проблемах в стране, а не мнимых.
Напомню, что в романе Агаты Кристи "Десять негритят" бывший судья, надо отдать ему должное, осознавая свое бессилие, как судьи, в том, что преступники ушли от наказания, собрал и уничтожил некоторых из них на необитаемом острове, в том числе, и доктора Армстронга, который убил свою пациентку на операции из-за чрезмерного употребления алкоголя в день перед ней.
При этом должен отметить, что если Агата Кристи нашла тему для своего романа из действительных событий в Англии, то в Украине, где господствует, например, круговая порука судей, это исключено.
Наконец, Вы ведь не хотите, ЛАД, отдать себя в руки запойных медицины или правосудия, не так ли?
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:49
Додано: Нед 02 сер, 2020 10:15
в макарове, киев.обл., вспышка короны среди медиков, вроде, 12 выявлено.
по этой причине не работает реанимация, видимо перепрофилировали. несколько дней назад рядом была авария, потерпевшаю, пока возили по не работавшим реанимациям, в карете....
Додано: Нед 02 сер, 2020 10:17
freeze, я же подчеркнул, что коронавирус уводит от решения насущных проблем и выставляет на передний план мнимую.
Это в авторитарном Китае, который не входит входит в юрисдикцию международного суда, можно было обкатать и на самом деле обкатали технологию "коронавирусного" управления обществом.
Украина признала юрисдикцию Евросуда, решения которого являются обязательными. В этих условиях нагнетание проблемы коронавируса отвлекает юристов от решения проблем, которые являются первостепенными для Украины. У нас решения судов против государственных органов в своем большинстве не выполняются вообще, не говоря уже о разумных строках их выполнения.
И этими проблемами, которых в большинстве развитых европейских стран не существует, Украина перегружает Евросуд. Украина обычно на третьем месте по числу жалоб в Евросуд после России и Турции. При этом, если Россия делегировала дополнительное число юристов, которых оплачивает за свой счет, для предварительного рассмотрения жалоб в Евросуде, то Украина и этого не сделала.
Наконец, судья Хозяйственного суда города Киева посвятила целый блог о своем исцелении от коронавируса:
Она только забыла упомянуть, что ее болезнь странным образом совпала с ее вояжем в Куршевель, который начали публично и неоднозначно обсуждать.
Наконец, даже не это главное, поскольку для судебной системы Украины актуальной проблемой является непотизм.
И Виктория Джарты является наглядным тому примером, исходя из неоднозначной биографии своего покойного батюшки.
Додано: Нед 02 сер, 2020 10:25
А по сути есть что написать, тем более что ответы писал не Милованов?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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