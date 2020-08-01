Додано: Нед 02 сер, 2020 10:17

freeze написав: Igneus написав: Наконец, Вы ведь не хотите, ЛАД, отдать себя в руки запойных медицины или правосудия, не так ли? Наконец, Вы ведь не хотите, ЛАД, отдать себя в руки запойных медицины или правосудия, не так ли?

Причём здесь коронавирус ?

Вы хотите лечиться у хороших врачей или у плохих ? Причём здесь коронавирус ?Вы хотите лечиться у хороших врачей или у плохих ?

, я же подчеркнул, что коронавирус уводит от решения насущных проблем и выставляет на передний план мнимую.Это в авторитарном Китае, который не входит входит в юрисдикцию международного суда, можно было обкатать и на самом деле обкатали технологию "коронавирусного" управления обществом.Украина признала юрисдикцию Евросуда, решения которого являются обязательными. В этих условиях нагнетание проблемы коронавируса отвлекает юристов от решения проблем, которые являются первостепенными для Украины. У нас решения судов против государственных органов в своем большинстве не выполняются вообще, не говоря уже о разумных строках их выполнения.И этими проблемами, которых в большинстве развитых европейских стран не существует, Украина перегружает Евросуд. Украина обычно на третьем месте по числу жалоб в Евросуд после России и Турции. При этом, если Россия делегировала дополнительное число юристов, которых оплачивает за свой счет, для предварительного рассмотрения жалоб в Евросуде, то Украина и этого не сделала.Наконец, судья Хозяйственного суда города Киева посвятила целый блог о своем исцелении от коронавируса:Она только забыла упомянуть, что ее болезнь странным образом совпала с ее вояжем в Куршевель, который начали публично и неоднозначно обсуждать.Наконец, даже не это главное, поскольку для судебной системы Украины актуальной проблемой являетсяИ Виктория Джарты является наглядным тому примером, исходя из неоднозначной биографии своего покойного батюшки.