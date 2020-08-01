Igneus написав:В этих условиях нагнетание проблемы коронавируса отвлекает юристов от решения проблем, которые являются первостепенными для Украины.
Так Вы не отвлекайтесь от решения реальных проблем. Такое чувство что десятки тысяч юристов, выпущенных нашими ВУЗами все мобилизованы на борьбу с коронавирусом и работают сиделками среди больных. А то тут периодические всплески пишут - давайте бороться с раком или с туберкулёзом, давайте совершенствовать судебную систему. Давайте. А что мешало бороться с раком и туберкулёзом или совершенствовать судебную систему в прошлом году ? Не иначе как лихорадка Эбола. Плохому танцору всегда что-то мешает, то свет софитов, то пожевывание поп-корна в зале, то тесные трусы.
В Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 02 серпня (станом на 9:00) в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних, 39 543 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1112 нових випадків. Загалом проведено 1 058 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 235 пацієнтів.
В Швейцарии назвали основные источники распространения коронавируса
Почти половина новых случаев инфицирования коронавирусом в Швейцарии происходит в ночных клубах, еще треть людей заражается в барах и ресторанах. Об этом сообщает The Local.
Новое исследование швейцарского Федерального управления здравоохранения показывает, что 42% больных COVID-19 в стране за последние 2 недели заразились в ночных клубах. При этом в барах и ресторанах были инфицированы 27% людей. Не более 12% жителей Швейцарии заразились от члена семьи, тогда как 8% — от медперсонала.
Ночные клубы в стране снова открыли 8 июня. Несмотря на ряд ограничений, в частности, посещение заведений до 300 человек, в клубах были зафиксированы сотни вспышек коронавируса и сотни людей отправлены на обсервацию. Недавно швейцарские чиновники признали, что решение о возобновлении работы клубов было принято слишком рано.
Некоторые кантоны сократили количество посетителей, которые могут заходить в ночные клубы. Также людей обязали носить в помещениях маски и соблюдать дистанцию.
По состоянию на 2 июля в Швейцарии общее количество зараженных с начала пандемии составило 35 412 человек. 31 300 человек выздоровели, зафиксирован 1981 смертельный случай.
«Європейська Солідарність» вимагає терміново зібрати парламент через погіршення ситуації з коронавірусом – Герасимов «Антирекорди за кількістю захворювань не мають залишатись лише надбанням статистики. Тільки за 29 липня коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 197 особам – найвищий добовий показник від початку пандемії. 1090 хворих зареєстровано за 30 липня. Офіційно визнано, що Київ та 12 областей не можуть послабити карантин. Хоча карантин сам по собі залишається формальністю, після того, як «Велюри» та особисто Володимир Зеленський продемонстрували суспільству необов’язковість його дотримання.
За що б не бралися нові зелені обличчя, все завершується провалом – така в них карма. Тож Уряд має пояснити, як виправлятиме ситуацію. Свій план має розкрити і міністр охорони здоров’я, який перетворився на прес-секретаря пандемії. https://eurosolidarity.org/2020/07/31/y ... navirusom/
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shapo написав:....... Серед промовців було чимало вже знайомих читачам GreenPost людей: громадський діяч, голова ГО «Ведичний світ» Сергій Микитен, доктор медичних наук, професор, нейрохірург, онколог Рамін Іманов, громадський діяч, голова ГО «Націонал-патріотичний рух» Михайло Ковальчук, бізнесмен і громадський діяч Віктор Вікарчук. .....
Немного дополню. Удивило: "нейрохірург, онколог". Это всё же несколько разные специализации. Попробовал поискать в Гугле. К сожалению, не нашёл ничего о нём как о враче или учёном. Нашёл только на https://greenpost.ua › news › likarya..., да ещё на Фейсбуке у Сергея Микитена (https://m.facebook.com/mikitensergey) о том, что Рамина Иманова лишают вида на жительство в Украине, его перепост в весьма односторонней ("порохоботской") "Спiльнотi Чесне слово".
Ещё нашёл такое:
До цього часу було шість видів грипу, коронавірус став сьомим, і наш імунітет його ще не знає. Нам потрібно зрозуміти одне — навіть, якщо ми будемо жити у спирту чи в хлорці, все одно ми маємо цим перехворіти. На тому все. Спочатку я думав, що COVID-19 – це біологічна зброя, але в ході досліджень з вірусологом ми дійшли до висновку, що це мутований грип. Основна небезпека, яка криється за цією інфекцією, — ускладнення, до якого більшою мірою схильні діти, літні особи, люди з тимчасовим імунодефіцитом на фоні цукрового діабету, вагітності, прийому імуносупресивних препаратів, а також люди з супутніми серцево-судинними та легеневими захворюваннями. .... За словами співрозмовника, коронавірус з нами вже буде до кінця життя, але влітку хворих стане в рази менше, бо буде більше сонця та ультрафіолетових променів.
– При високій температурі вірус буде випаровуватись. Але на осінь слід чекати нового спалаху. .... Віруси антибіотиками не здолаєш. Особисто я раджу пити настій із чебрецю, потрібно одну чайну ложку на склянку. Після чого закрити блюдцем і протримати на водяній бані 5-7 хвилин. Пити кожну годину по ковтку. Крім того, помічним буде й часник. Візьміть 5 зубчиків, роздушіть їх – і до чашки. Додайте лимон та залийте окропом. Через кілька хвилин випийте всю суміш. А ще споживайте куркуму з медом, імбир, мати-й-мачуху. Дехто запитує мене, чи слід вживати спиртні напої. На це я завжди жартую, що українці стійко перенесуть хворобу, адже люблять випити сто грамів міцної горілки.
ЛАД написав:Почитайте рекомендации этого доктора наук, онколога.
Очередной аферист-самозванец, по внешнему виду очередной Джамшуд, который на стройке работает с молдашаваном в паре.
Почитал повнимательней его пёрлы. Так этот кадр просто откровенно тупой, не читал даже букварь генетики и вирусологии. Жесть )))) "якщо ви підхопите зараз звичайне ГРВІ й здасте тест на COVID-19, він може показати позитивний результат, адже симптоматика дуже схожа" (C)
У нас был уже такой академик, операции на мозге делал. Оказалось даже ПТУ не заканчивал, но людей успел угробить достаточно.
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