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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1601160216031604

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 10:26

  Igneus написав:В этих условиях нагнетание проблемы коронавируса отвлекает юристов от решения проблем, которые являются первостепенными для Украины.


Так Вы не отвлекайтесь от решения реальных проблем. Такое чувство что десятки тысяч юристов, выпущенных нашими ВУЗами все мобилизованы на борьбу с коронавирусом и работают сиделками среди больных.
А то тут периодические всплески пишут - давайте бороться с раком или с туберкулёзом, давайте совершенствовать судебную систему.
Давайте.
А что мешало бороться с раком и туберкулёзом или совершенствовать судебную систему в прошлом году ? Не иначе как лихорадка Эбола. :roll:
Плохому танцору всегда что-то мешает, то свет софитов, то пожевывание поп-корна в зале, то тесные трусы.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 10:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 02 серпня (станом на 9:00) в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних, 39 543 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1112 нових випадків. Загалом проведено 1 058 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 235 пацієнтів.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:01

В Швейцарии назвали основные источники распространения коронавируса

Почти половина новых случаев инфицирования коронавирусом в Швейцарии происходит в ночных клубах, еще треть людей заражается в барах и ресторанах. Об этом сообщает The Local.

Новое исследование швейцарского Федерального управления здравоохранения показывает, что 42% больных COVID-19 в стране за последние 2 недели заразились в ночных клубах. При этом в барах и ресторанах были инфицированы 27% людей. Не более 12% жителей Швейцарии заразились от члена семьи, тогда как 8% — от медперсонала.

Ночные клубы в стране снова открыли 8 июня. Несмотря на ряд ограничений, в частности, посещение заведений до 300 человек, в клубах были зафиксированы сотни вспышек коронавируса и сотни людей отправлены на обсервацию. Недавно швейцарские чиновники признали, что решение о возобновлении работы клубов было принято слишком рано.

Некоторые кантоны сократили количество посетителей, которые могут заходить в ночные клубы. Также людей обязали носить в помещениях маски и соблюдать дистанцию.

По состоянию на 2 июля в Швейцарии общее количество зараженных с начала пандемии составило 35 412 человек. 31 300 человек выздоровели, зафиксирован 1981 смертельный случай.

https://inforesist.org/v-shvejczarii-nazvali-osnovnye-istochniki-rasprostraneniya-koronavirusa/

Зеленые слайдеристы эту новость точно не заметят :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

«Європейська Солідарність» вимагає терміново зібрати парламент через погіршення ситуації з коронавірусом – Герасимов
«Антирекорди за кількістю захворювань не мають залишатись лише надбанням статистики. Тільки за 29 липня коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 197 особам – найвищий добовий показник від початку пандемії. 1090 хворих зареєстровано за 30 липня. Офіційно визнано, що Київ та 12 областей не можуть послабити карантин. Хоча карантин сам по собі залишається формальністю, після того, як «Велюри» та особисто Володимир Зеленський продемонстрували суспільству необов’язковість його дотримання.

За що б не бралися нові зелені обличчя, все завершується провалом – така в них карма. Тож Уряд має пояснити, як виправлятиме ситуацію. Свій план має розкрити і міністр охорони здоров’я, який перетворився на прес-секретаря пандемії.
https://eurosolidarity.org/2020/07/31/y ... navirusom/
:D
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:11

  shapo написав:.......
Серед промовців було чимало вже знайомих читачам GreenPost людей: громадський діяч, голова ГО «Ведичний світ» Сергій Микитен, доктор медичних наук, професор, нейрохірург, онколог Рамін Іманов, громадський діяч, голова ГО «Націонал-патріотичний рух» Михайло Ковальчук, бізнесмен і громадський діяч Віктор Вікарчук.
.....

Немного дополню.
Удивило: "нейрохірург, онколог". Это всё же несколько разные специализации.
Попробовал поискать в Гугле.
К сожалению, не нашёл ничего о нём как о враче или учёном.
Нашёл только на https://greenpost.ua › news › likarya..., да ещё на Фейсбуке у Сергея Микитена (https://m.facebook.com/mikitensergey) о том, что Рамина Иманова лишают вида на жительство в Украине, его перепост в весьма односторонней ("порохоботской") "Спiльнотi Чесне слово".

Ещё нашёл такое:
До цього часу було шість видів грипу, коронавірус став сьомим, і наш імунітет його ще не знає. Нам потрібно зрозуміти одне — навіть, якщо ми будемо жити у спирту чи в хлорці, все одно ми маємо цим перехворіти. На тому все. Спочатку я думав, що COVID-19 – це біологічна зброя, але в ході досліджень з вірусологом ми дійшли до висновку, що це мутований грип. Основна небезпека, яка криється за цією інфекцією, — ускладнення, до якого більшою мірою схильні діти, літні особи, люди з тимчасовим імунодефіцитом на фоні цукрового діабету, вагітності, прийому імуносупресивних препаратів, а також люди з супутніми серцево-судинними та легеневими захворюваннями.
....
За словами співрозмовника, коронавірус з нами вже буде до кінця життя, але влітку хворих стане в рази менше, бо буде більше сонця та ультрафіолетових променів.

– При високій температурі вірус буде випаровуватись. Але на осінь слід чекати нового спалаху.
....
Віруси антибіотиками не здолаєш. Особисто я раджу пити настій із чебрецю, потрібно одну чайну ложку на склянку. Після чого закрити блюдцем і протримати на водяній бані 5-7 хвилин. Пити кожну годину по ковтку. Крім того, помічним буде й часник. Візьміть 5 зубчиків, роздушіть їх – і до чашки. Додайте лимон та залийте окропом. Через кілька хвилин випийте всю суміш. А ще споживайте куркуму з медом, імбир, мати-й-мачуху. Дехто запитує мене, чи слід вживати спиртні напої. На це я завжди жартую, що українці стійко перенесуть хворобу, адже люблять випити сто грамів міцної горілки.

https://33kanal.com/news/87042.html
Прошу прощения за длинную цитату, но уж очень понравилось. :)

О, ещё его собственный фейсбук - https://m.facebook.com/ramin.imanov.984.
Почитайте рекомендации этого доктора наук, онколога. :twisted:
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 сер, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:18

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Мне вообще очень нравятся разговоры о "целях вируса"! :D
Еще немного и припишем ему разум.
Тут с целями "разумного" человечества непонятно, а заводят речь о "целях" вируса. :)

Цілі біосфери, ноосфери, еволюції і.п.

А у них есть цели?
Можете назвать?

а самому подумати, напр.,
світ розвивається від простого до складнішого ...
стає різноманітнішим ...
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:21

  ЛАД написав:Почитайте рекомендации этого доктора наук, онколога.


Очередной аферист-самозванец, по внешнему виду очередной Джамшуд, который на стройке работает с молдашаваном в паре.

Почитал повнимательней его пёрлы. Так этот кадр просто откровенно тупой, не читал даже букварь генетики и вирусологии.
Жесть )))) "якщо ви підхопите зараз звичайне ГРВІ й здасте тест на COVID-19, він може показати позитивний результат, адже симптоматика дуже схожа" (C)

У нас был уже такой академик, операции на мозге делал. Оказалось даже ПТУ не заканчивал, но людей успел угробить достаточно.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:35

  yama написав:
  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:А Киев продолжает жить обычной жизнью: Мэр Тернополя возмутился из-за внесения города в «красную зону»

https://inforesist.org/a-kiev-prodolzhaet-zhit-obychnoj-zhiznyu-mer-ternopolya-vozmutilsya-iz-za-vneseniya-goroda-v-krasnuyu-zonu/

це зельона мстя за те що не голосували за зельонку,
а після мсті, СН отримає тут 0 цілих хрін десятих на локальних виборах.

бред Львов весь за пороха голосовал и что ? в красной зоне ? нет :mrgreen:


я шукав розумне пояснення, інакше виходить взагалі ідиотизм,
так як Тернопільська і Волинська "середнячки",
а закрити перш за все тре Київ, Харків, Львів та Одесу.

  varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 71056
Нових - 1172

Одужало - 39308 (+556)
Загинуло - 1709 (+16)
Підозри - 124076 (+1586)

Вінницька область — 2766 (+30)
Волинська область — 3828 (+45)
Дніпропетровська область — 1413 (+11)
Донецька область — 889 (+8)
Житомирська область — 1896 (+46)
Закарпатська область — 5210 (+64)
Запорізька область — 800 (+10)
Івано-Франківська область — 4680 (+123)
Кіровоградська область — 704 (+1)
м. Київ — 8342 (+101)
Київська область — 3787 (+71)
Львівська область — 9671 (+145)
Луганська область — 127 (+1)
Миколаївська область — 602 (+12)
Одеська область — 3315 (+101)
Полтавська область — 446 (+6)
Рівненська область — 6111 (+87)
Сумська область — 509 (+24)
Тернопільська область — 3035 (+59)
Харківська область — 3786 (+75)
Херсонська область — 227 (0)
Хмельницька область — 1163 (+25)
Чернівецька область — 5964 (+89)
Черкаська область — 942 (+18)
Чернігівська область — 843 (+20)
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