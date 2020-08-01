До цього часу було шість видів грипу, коронавірус став сьомим , і наш імунітет його ще не знає. Нам потрібно зрозуміти одне — навіть, якщо ми будемо жити у спирту чи в хлорці, все одно ми маємо цим перехворіти. На тому все. Спочатку я думав, що COVID-19 – це біологічна зброя, але в ході досліджень з вірусологом ми дійшли до висновку, що це мутований грип . Основна небезпека, яка криється за цією інфекцією, — ускладнення, до якого більшою мірою схильні діти , літні особи, люди з тимчасовим імунодефіцитом на фоні цукрового діабету, вагітності, прийому імуносупресивних препаратів, а також люди з супутніми серцево-судинними та легеневими захворюваннями.

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За словами співрозмовника, коронавірус з нами вже буде до кінця життя, але влітку хворих стане в рази менше, бо буде більше сонця та ультрафіолетових променів.



– При високій температурі вірус буде випаровуватись. Але на осінь слід чекати нового спалаху.

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Віруси антибіотиками не здолаєш. Особисто я раджу пити настій із чебрецю, потрібно одну чайну ложку на склянку. Після чого закрити блюдцем і протримати на водяній бані 5-7 хвилин. Пити кожну годину по ковтку. Крім того, помічним буде й часник. Візьміть 5 зубчиків, роздушіть їх – і до чашки. Додайте лимон та залийте окропом. Через кілька хвилин випийте всю суміш. А ще споживайте куркуму з медом, імбир, мати-й-мачуху. Дехто запитує мене, чи слід вживати спиртні напої. На це я завжди жартую, що українці стійко перенесуть хворобу, адже люблять випити сто грамів міцної горілки.