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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1602160316041605

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:39

  ЛАД написав:https://33kanal.com/news/87042.html
Прошу прощения за длинную цитату, но уж очень понравилось. :)


Доктор медичних наук та професор Рамін Іманов, який більшість свого часу працює у закордонних клініках, а проживає з родиною у Вінниці, звернувся до нашої газети, аби висловити свою думку щодо масового захворювання на COVID-19.

Почему-то скромно не указали название ни одной клиники и в каком качестве и как долго он там работал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:44

  Igneus написав:
  ЛАД написав:
  Igneus написав:----------
freeze
Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.
----------
Я Вас разочарую, исходя, например, из высоты Олимпа в этом случае:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

Кстати, в Ваших краях в этом смысле тоже не отстают:
https://www.youtube.com/watch?v=ENpiAjb-Eao

Простите, но знание Платона и Аристотеля не избавляет Вас от гордого звания демагога. :)


Простите, но навешивание ярлыков в дискуссии, во-первых, неприлично, во-вторых, уводит от темы дискуссии, в-третьих, свидетельствует об отсутствии аргументов в дискуссии.

Тем более, навешивание ярлыков под комментарием, которым я хотел довести, во-первых, о плачевном состоянии судебной системы в Украине, а, во-вторых, предупредить, что, поскольку изречение "не зарекаться от сумы и тюрьмы" является актуальным, то нужно задумываться о действительных проблемах в стране, а не мнимых.
....

Еще раз простите, но в данном случае "демагог" это не ярлык, а констатация факта. :)
freeze не писал, что никто не нарушает ПДД и не садится пьяным за руль. Да, такие есть, но всё же пьяных за рулём сравнительно мало. Не владею статистикой, но думаю, что таких значительно меньше 10% и приведенные Вами случаи ничего не доказывают.

С "плачевным состоянием судебной системы в Украине" никто не спорит. Но какое отношение это имеет к эпидемии короны?
Если Вы хотите обсудить эту проблему, создайте соответствующую ветку и "вперёд и с песней".
Называть корону "мнимой проблемой" я бы поострегся. Можно спорить, насколько она важна, но уж точно не мнимая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:58

По отчёту МОЗ 1 августа госпитализировано 232 человека.

По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.

ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями

1. 7 мая - 313
2. 31 июля - 261
3. 24 июля - 255
4. 30 июля - 248
5. 8 мая - 237
6. 28 июня - 233
7. 1 августа - 232
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:07

  shapo написав:
  ЛАД написав:https://33kanal.com/news/87042.html
Прошу прощения за длинную цитату, но уж очень понравилось. :)


Доктор медичних наук та професор Рамін Іманов, який більшість свого часу працює у закордонних клініках, а проживає з родиною у Вінниці, звернувся до нашої газети, аби висловити свою думку щодо масового захворювання на COVID-19.

Почему-то скромно не указали название ни одной клиники и в каком качестве и как долго он там работал

В его фейсбуке указано - клиника Шарите, профессор в Университет Каролинска, учился в "Московская Медицинская Академия Имени Сеченова". Так что скромностью не страдает. :)
При этом: "Рак, это опасный болезнь которое надо подходить с умом.
....
Помните.РАК ЛЕЧИТСЯ! Невкоем случае химия терапию,радио терапию,биопсию и операцию не делайте.Кто хочет лечится от Рака(любые виды и любая стадия) можете обратится.
Будьте здоровы!
Профессор Рамин Иманов."
(Орфография и пунктуация оригинала).
Как по мне, то "жулик вульгариус".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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