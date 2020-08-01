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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:39
Доктор медичних наук та професор Рамін Іманов, який більшість свого часу працює у закордонних клініках, а проживає з родиною у Вінниці, звернувся до нашої газети, аби висловити свою думку щодо масового захворювання на COVID-19.
Почему-то скромно не указали название ни одной клиники и в каком качестве и как долго он там работал
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Додано: Нед 02 сер, 2020 12:44
Igneus написав: ЛАД написав:
Простите, но знание Платона и Аристотеля не избавляет Вас от гордого звания демагога.
Простите, но навешивание ярлыков в дискуссии, во-первых, неприлично, во-вторых, уводит от темы дискуссии, в-третьих, свидетельствует об отсутствии аргументов в дискуссии.
Тем более, навешивание ярлыков под комментарием, которым я хотел довести, во-первых, о плачевном состоянии судебной системы в Украине, а, во-вторых, предупредить, что, поскольку изречение "не зарекаться от сумы и тюрьмы"
является актуальным, то нужно задумываться о действительных проблемах в стране, а не мнимых.
....
Еще раз простите, но в данном случае "демагог" это не ярлык, а констатация факта. freeze не писал
, что никто
не нарушает ПДД и не садится пьяным за руль. Да, такие есть, но всё же пьяных за рулём сравнительно мало. Не владею статистикой, но думаю, что таких значительно меньше 10% и приведенные Вами случаи ничего не доказывают.
С "плачевным состоянием судебной системы в Украине" никто не спорит. Но какое отношение это имеет к эпидемии короны?
Если Вы хотите обсудить эту проблему, создайте соответствующую ветку и "вперёд и с песней".
Называть корону "мнимой проблемой" я бы поострегся. Можно спорить, насколько она важна, но уж точно не мнимая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 12:58
По отчёту МОЗ 1 августа госпитализировано 232 человека.
По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.
ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313
2. 31 июля - 261
3. 24 июля - 255
4. 30 июля - 248
5. 8 мая - 237
6. 28 июня - 233
7. 1 августа - 232
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Додано: Нед 02 сер, 2020 13:07
shapo написав:Доктор медичних наук та професор Рамін Іманов, який більшість свого часу працює у закордонних клініках, а проживає з родиною у Вінниці, звернувся до нашої газети, аби висловити свою думку щодо масового захворювання на COVID-19.
Почему-то скромно не указали название ни одной клиники и в каком качестве и как долго он там работал
В его фейсбуке указано - клиника Шарите, профессор в Университет Каролинска, учился в "Московская Медицинская Академия Имени Сеченова". Так что скромностью не страдает.
При этом: "Рак, это опасный болезнь которое надо подходить с умом.
....
Помните.РАК ЛЕЧИТСЯ! Невкоем случае химия терапию,радио терапию,биопсию и операцию не делайте.Кто хочет лечится от Рака(любые виды и любая стадия) можете обратится.
Будьте здоровы!
Профессор Рамин Иманов."
(Орфография и пунктуация оригинала).
Как по мне, то "жулик вульгариус".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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