Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1602160316041605 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 38 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 246 Додано: Нед 02 сер, 2020 12:39 ЛАД написав: https://33kanal.com/news/87042.html

Прошу прощения за длинную цитату, но уж очень понравилось.

Прошу прощения за длинную цитату, но уж очень понравилось.



Доктор медичних наук та професор Рамін Іманов, який більшість свого часу працює у закордонних клініках, а проживає з родиною у Вінниці, звернувся до нашої газети, аби висловити свою думку щодо масового захворювання на COVID-19.



Почему-то скромно не указали название ни одной клиники и в каком качестве и как долго он там работал Доктор медичних наук та професор Рамін Іманов,а проживає з родиною у Вінниці, звернувся до нашої газети, аби висловити свою думку щодо масового захворювання на COVID-19.Почему-то скромно не указали название ни одной клиники и в каком качестве и как долго он там работал Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3927 З нами з: 29.05.18 Подякував: 100 раз. Подякували: 669 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 12:44 Igneus написав: ЛАД написав: Igneus написав: ----------

freeze

Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.

----------

Я Вас разочарую, исходя, например, из высоты Олимпа в этом случае:

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo



Кстати, в Ваших краях в этом смысле тоже не отстают:

https://www.youtube.com/watch?v=ENpiAjb-Eao ----------Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.----------Я Вас разочарую, исходя, например, из высоты Олимпа в этом случае:Кстати, в Ваших краях в этом смысле тоже не отстают:

Простите, но знание Платона и Аристотеля не избавляет Вас от гордого звания демагога. Простите, но знание Платона и Аристотеля не избавляет Вас от гордого звания демагога.



Простите, но навешивание ярлыков в дискуссии, во-первых, неприлично, во-вторых, уводит от темы дискуссии, в-третьих, свидетельствует об отсутствии аргументов в дискуссии.



Тем более, навешивание ярлыков под комментарием, которым я хотел довести, во-первых, о плачевном состоянии судебной системы в Украине, а, во-вторых, предупредить, что, поскольку изречение "не зарекаться от сумы и тюрьмы" является актуальным, то нужно задумываться о действительных проблемах в стране, а не мнимых.

.... Простите, но навешивание ярлыков в дискуссии, во-первых, неприлично, во-вторых, уводит от темы дискуссии, в-третьих, свидетельствует об отсутствии аргументов в дискуссии.Тем более, навешивание ярлыков под комментарием, которым я хотел довести, во-первых, о плачевном состоянии судебной системы в Украине, а, во-вторых, предупредить, что, поскольку изречениеявляется актуальным, то нужно задумываться о действительных проблемах в стране, а не мнимых.....

Еще раз простите, но в данном случае "демагог" это не ярлык, а констатация факта.

freeze не писал , что никто не нарушает ПДД и не садится пьяным за руль. Да, такие есть, но всё же пьяных за рулём сравнительно мало. Не владею статистикой, но думаю, что таких значительно меньше 10% и приведенные Вами случаи ничего не доказывают.



С "плачевным состоянием судебной системы в Украине" никто не спорит. Но какое отношение это имеет к эпидемии короны?

Если Вы хотите обсудить эту проблему, создайте соответствующую ветку и "вперёд и с песней".

Называть корону "мнимой проблемой" я бы поострегся. Можно спорить, насколько она важна, но уж точно не мнимая. Еще раз простите, но в данном случае "демагог" это не ярлык, а констатация факта., чтоне нарушает ПДД и не садится пьяным за руль. Да, такие есть, но всё же пьяных за рулём сравнительно мало. Не владею статистикой, но думаю, что таких значительно меньше 10% и приведенные Вами случаи ничего не доказывают.С "плачевным состоянием судебной системы в Украине" никто не спорит. Но какое отношение это имеет к эпидемии короны?Если Вы хотите обсудить эту проблему, создайте соответствующую ветку и "вперёд и с песней".Называть корону "мнимой проблемой" я бы поострегся. Можно спорить, насколько она важна, но уж точно не мнимая. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16933 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4508 раз. Подякували: 4188 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 12:58 По отчёту МОЗ 1 августа госпитализировано 232 человека.



По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.



ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями



1. 7 мая - 313

2. 31 июля - 261

3. 24 июля - 255

4. 30 июля - 248

5. 8 мая - 237

6. 28 июня - 233

7. 1 августа - 232 freeze 4 Повідомлень: 17842 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4333 раз. Подякували: 7007 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 13:07 shapo написав: ЛАД написав: https://33kanal.com/news/87042.html

Прошу прощения за длинную цитату, но уж очень понравилось.

Прошу прощения за длинную цитату, но уж очень понравилось.



Доктор медичних наук та професор Рамін Іманов, який більшість свого часу працює у закордонних клініках, а проживає з родиною у Вінниці, звернувся до нашої газети, аби висловити свою думку щодо масового захворювання на COVID-19.



Почему-то скромно не указали название ни одной клиники и в каком качестве и как долго он там работал Доктор медичних наук та професор Рамін Іманов,а проживає з родиною у Вінниці, звернувся до нашої газети, аби висловити свою думку щодо масового захворювання на COVID-19.Почему-то скромно не указали название ни одной клиники и в каком качестве и как долго он там работал

В его фейсбуке указано - клиника Шарите, профессор в Университет Каролинска, учился в "Московская Медицинская Академия Имени Сеченова". Так что скромностью не страдает.

При этом: "Рак, это опасный болезнь которое надо подходить с умом.

....

Помните.РАК ЛЕЧИТСЯ! Невкоем случае химия терапию,радио терапию,биопсию и операцию не делайте.Кто хочет лечится от Рака(любые виды и любая стадия) можете обратится.

Будьте здоровы!

Профессор Рамин Иманов."

(Орфография и пунктуация оригинала).

Как по мне, то "жулик вульгариус". В его фейсбуке указано - клиника Шарите, профессор в Университет Каролинска, учился в "Московская Медицинская Академия Имени Сеченова". Так что скромностью не страдает.При этом: "Рак, это опасный болезнь которое надо подходить с умом.....Помните.РАК ЛЕЧИТСЯ! Невкоем случае химия терапию,радио терапию,биопсию и операцию не делайте.Кто хочет лечится от Рака(любые виды и любая стадия) можете обратится.Будьте здоровы!Профессор Рамин Иманов."(Орфография и пунктуация оригинала).Как по мне, то "жулик вульгариус". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16933 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4508 раз. Подякували: 4188 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1602160316041605 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Zebra і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 710 , 711 , 712

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7110 1609073

ЛОБ П'ят 31 лип, 2020 19:49