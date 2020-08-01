Доктор медичних наук та професор Рамін Іманов, який більшість свого часу працює у закордонних клініках, а проживає з родиною у Вінниці, звернувся до нашої газети, аби висловити свою думку щодо масового захворювання на COVID-19.
Почему-то скромно не указали название ни одной клиники и в каком качестве и как долго он там работал
Простите, но знание Платона и Аристотеля не избавляет Вас от гордого звания демагога.
Простите, но навешивание ярлыков в дискуссии, во-первых, неприлично, во-вторых, уводит от темы дискуссии, в-третьих, свидетельствует об отсутствии аргументов в дискуссии.
Тем более, навешивание ярлыков под комментарием, которым я хотел довести, во-первых, о плачевном состоянии судебной системы в Украине, а, во-вторых, предупредить, что, поскольку изречение "не зарекаться от сумы и тюрьмы" является актуальным, то нужно задумываться о действительных проблемах в стране, а не мнимых. ....
Еще раз простите, но в данном случае "демагог" это не ярлык, а констатация факта. freezeне писал, что никто не нарушает ПДД и не садится пьяным за руль. Да, такие есть, но всё же пьяных за рулём сравнительно мало. Не владею статистикой, но думаю, что таких значительно меньше 10% и приведенные Вами случаи ничего не доказывают.
С "плачевным состоянием судебной системы в Украине" никто не спорит. Но какое отношение это имеет к эпидемии короны? Если Вы хотите обсудить эту проблему, создайте соответствующую ветку и "вперёд и с песней". Называть корону "мнимой проблемой" я бы поострегся. Можно спорить, насколько она важна, но уж точно не мнимая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Доктор медичних наук та професор Рамін Іманов, який більшість свого часу працює у закордонних клініках, а проживає з родиною у Вінниці, звернувся до нашої газети, аби висловити свою думку щодо масового захворювання на COVID-19.
Почему-то скромно не указали название ни одной клиники и в каком качестве и как долго он там работал
В его фейсбуке указано - клиника Шарите, профессор в Университет Каролинска, учился в "Московская Медицинская Академия Имени Сеченова". Так что скромностью не страдает. При этом: "Рак, это опасный болезнь которое надо подходить с умом. .... Помните.РАК ЛЕЧИТСЯ! Невкоем случае химия терапию,радио терапию,биопсию и операцию не делайте.Кто хочет лечится от Рака(любые виды и любая стадия) можете обратится. Будьте здоровы! Профессор Рамин Иманов." (Орфография и пунктуация оригинала). Как по мне, то "жулик вульгариус".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
shapo написав:....... Серед промовців було чимало вже знайомих читачам GreenPost людей: громадський діяч, голова ГО «Ведичний світ» Сергій Микитен, доктор медичних наук, професор, нейрохірург, онколог Рамін Іманов, громадський діяч, голова ГО «Націонал-патріотичний рух» Михайло Ковальчук, бізнесмен і громадський діяч Віктор Вікарчук. .....
Немного дополню. Удивило: "нейрохірург, онколог". Это всё же несколько разные специализации. Попробовал поискать в Гугле. К сожалению, не нашёл ничего о нём как о враче или учёном. Нашёл только на https://greenpost.ua › news › likarya..., да ещё на Фейсбуке у Сергея Микитена (https://m.facebook.com/mikitensergey) о том, что Рамина Иманова лишают вида на жительство в Украине, его перепост в весьма односторонней ("порохоботской") "Спiльнотi Чесне слово".
Ещё нашёл такое:
До цього часу було шість видів грипу, коронавірус став сьомим, і наш імунітет його ще не знає. Нам потрібно зрозуміти одне — навіть, якщо ми будемо жити у спирту чи в хлорці, все одно ми маємо цим перехворіти. На тому все. Спочатку я думав, що COVID-19 – це біологічна зброя, але в ході досліджень з вірусологом ми дійшли до висновку, що це мутований грип. Основна небезпека, яка криється за цією інфекцією, — ускладнення, до якого більшою мірою схильні діти, літні особи, люди з тимчасовим імунодефіцитом на фоні цукрового діабету, вагітності, прийому імуносупресивних препаратів, а також люди з супутніми серцево-судинними та легеневими захворюваннями. .... За словами співрозмовника, коронавірус з нами вже буде до кінця життя, але влітку хворих стане в рази менше, бо буде більше сонця та ультрафіолетових променів.
– При високій температурі вірус буде випаровуватись. Але на осінь слід чекати нового спалаху. .... Віруси антибіотиками не здолаєш. Особисто я раджу пити настій із чебрецю, потрібно одну чайну ложку на склянку. Після чого закрити блюдцем і протримати на водяній бані 5-7 хвилин. Пити кожну годину по ковтку. Крім того, помічним буде й часник. Візьміть 5 зубчиків, роздушіть їх – і до чашки. Додайте лимон та залийте окропом. Через кілька хвилин випийте всю суміш. А ще споживайте куркуму з медом, імбир, мати-й-мачуху. Дехто запитує мене, чи слід вживати спиртні напої. На це я завжди жартую, що українці стійко перенесуть хворобу, адже люблять випити сто грамів міцної горілки.
shapo написав:....... Серед промовців було чимало вже знайомих читачам GreenPost людей: громадський діяч, голова ГО «Ведичний світ» Сергій Микитен, доктор медичних наук, професор, нейрохірург, онколог Рамін Іманов, громадський діяч, голова ГО «Націонал-патріотичний рух» Михайло Ковальчук, бізнесмен і громадський діяч Віктор Вікарчук. .....
Немного дополню. Удивило: "нейрохірург, онколог". Это всё же несколько разные специализации. ...
Почему-то это разные специализации? Вы думаете кто лечит тот же рак мозга? Или в нет онкологии в нервной системе?
Есть. Тем не менее, нейрохирург и онколог всё же разные специальности, на мой взгляд. И, если у Вас есть сомнения , что этот "профессор" обычный жулик, то цитаты из его фейсбука с рекомендациями онкобольным (я привёл чуть выше как раз перед Вашим постом) Вам недостаточно?