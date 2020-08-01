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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1603160416051606>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:39

  ЛАД написав:https://33kanal.com/news/87042.html
Прошу прощения за длинную цитату, но уж очень понравилось. :)


Доктор медичних наук та професор Рамін Іманов, який більшість свого часу працює у закордонних клініках, а проживає з родиною у Вінниці, звернувся до нашої газети, аби висловити свою думку щодо масового захворювання на COVID-19.

Почему-то скромно не указали название ни одной клиники и в каком качестве и как долго он там работал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:44

  Igneus написав:
  ЛАД написав:
  Igneus написав:----------
freeze
Еще больше идиотов выполняют правила дорожного движения, не садятся пьяными за руль.
----------
Я Вас разочарую, исходя, например, из высоты Олимпа в этом случае:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

Кстати, в Ваших краях в этом смысле тоже не отстают:
https://www.youtube.com/watch?v=ENpiAjb-Eao

Простите, но знание Платона и Аристотеля не избавляет Вас от гордого звания демагога. :)


Простите, но навешивание ярлыков в дискуссии, во-первых, неприлично, во-вторых, уводит от темы дискуссии, в-третьих, свидетельствует об отсутствии аргументов в дискуссии.

Тем более, навешивание ярлыков под комментарием, которым я хотел довести, во-первых, о плачевном состоянии судебной системы в Украине, а, во-вторых, предупредить, что, поскольку изречение "не зарекаться от сумы и тюрьмы" является актуальным, то нужно задумываться о действительных проблемах в стране, а не мнимых.
....

Еще раз простите, но в данном случае "демагог" это не ярлык, а констатация факта. :)
freeze не писал, что никто не нарушает ПДД и не садится пьяным за руль. Да, такие есть, но всё же пьяных за рулём сравнительно мало. Не владею статистикой, но думаю, что таких значительно меньше 10% и приведенные Вами случаи ничего не доказывают.

С "плачевным состоянием судебной системы в Украине" никто не спорит. Но какое отношение это имеет к эпидемии короны?
Если Вы хотите обсудить эту проблему, создайте соответствующую ветку и "вперёд и с песней".
Называть корону "мнимой проблемой" я бы поострегся. Можно спорить, насколько она важна, но уж точно не мнимая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:58

По отчёту МОЗ 1 августа госпитализировано 232 человека.

По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций.

ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями

1. 7 мая - 313
2. 31 июля - 261
3. 24 июля - 255
4. 30 июля - 248
5. 8 мая - 237
6. 28 июня - 233
7. 1 августа - 232
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:07

  shapo написав:
  ЛАД написав:https://33kanal.com/news/87042.html
Прошу прощения за длинную цитату, но уж очень понравилось. :)


Доктор медичних наук та професор Рамін Іманов, який більшість свого часу працює у закордонних клініках, а проживає з родиною у Вінниці, звернувся до нашої газети, аби висловити свою думку щодо масового захворювання на COVID-19.

Почему-то скромно не указали название ни одной клиники и в каком качестве и как долго он там работал

В его фейсбуке указано - клиника Шарите, профессор в Университет Каролинска, учился в "Московская Медицинская Академия Имени Сеченова". Так что скромностью не страдает. :)
При этом: "Рак, это опасный болезнь которое надо подходить с умом.
....
Помните.РАК ЛЕЧИТСЯ! Невкоем случае химия терапию,радио терапию,биопсию и операцию не делайте.Кто хочет лечится от Рака(любые виды и любая стадия) можете обратится.
Будьте здоровы!
Профессор Рамин Иманов."
(Орфография и пунктуация оригинала).
Как по мне, то "жулик вульгариус".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:35

  ЛАД написав:
  shapo написав:.......
Серед промовців було чимало вже знайомих читачам GreenPost людей: громадський діяч, голова ГО «Ведичний світ» Сергій Микитен, доктор медичних наук, професор, нейрохірург, онколог Рамін Іманов, громадський діяч, голова ГО «Націонал-патріотичний рух» Михайло Ковальчук, бізнесмен і громадський діяч Віктор Вікарчук.
.....

Немного дополню.
Удивило: "нейрохірург, онколог". Это всё же несколько разные специализации.
Попробовал поискать в Гугле.
К сожалению, не нашёл ничего о нём как о враче или учёном.
Нашёл только на https://greenpost.ua › news › likarya..., да ещё на Фейсбуке у Сергея Микитена (https://m.facebook.com/mikitensergey) о том, что Рамина Иманова лишают вида на жительство в Украине, его перепост в весьма односторонней ("порохоботской") "Спiльнотi Чесне слово".

Ещё нашёл такое:
До цього часу було шість видів грипу, коронавірус став сьомим, і наш імунітет його ще не знає. Нам потрібно зрозуміти одне — навіть, якщо ми будемо жити у спирту чи в хлорці, все одно ми маємо цим перехворіти. На тому все. Спочатку я думав, що COVID-19 – це біологічна зброя, але в ході досліджень з вірусологом ми дійшли до висновку, що це мутований грип. Основна небезпека, яка криється за цією інфекцією, — ускладнення, до якого більшою мірою схильні діти, літні особи, люди з тимчасовим імунодефіцитом на фоні цукрового діабету, вагітності, прийому імуносупресивних препаратів, а також люди з супутніми серцево-судинними та легеневими захворюваннями.
....
За словами співрозмовника, коронавірус з нами вже буде до кінця життя, але влітку хворих стане в рази менше, бо буде більше сонця та ультрафіолетових променів.

– При високій температурі вірус буде випаровуватись. Але на осінь слід чекати нового спалаху.
....
Віруси антибіотиками не здолаєш. Особисто я раджу пити настій із чебрецю, потрібно одну чайну ложку на склянку. Після чого закрити блюдцем і протримати на водяній бані 5-7 хвилин. Пити кожну годину по ковтку. Крім того, помічним буде й часник. Візьміть 5 зубчиків, роздушіть їх – і до чашки. Додайте лимон та залийте окропом. Через кілька хвилин випийте всю суміш. А ще споживайте куркуму з медом, імбир, мати-й-мачуху. Дехто запитує мене, чи слід вживати спиртні напої. На це я завжди жартую, що українці стійко перенесуть хворобу, адже люблять випити сто грамів міцної горілки.

https://33kanal.com/news/87042.html
Прошу прощения за длинную цитату, но уж очень понравилось. :)

О, ещё его собственный фейсбук - https://m.facebook.com/ramin.imanov.984.
Почитайте рекомендации этого доктора наук, онколога. :twisted:

Почему-то это разные специализации? Вы думаете кто лечит тот же рак мозга? Или в нет онкологии в нервной системе?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

За січень-травень 2020 року в Дніпропетровській області від грипу та пневмонії померло 199 людей, тоді як за аналогічний період минулого року – 254.

Про це повідомило Головне управління статистики в Дніпропетровській області у відповіді на запит журналіста «Лица».

Всього, за перші п’ять місяців поточного року на Дніпропетровщині померло 21,6 тис людей – це на 1,2 тис померлих менше, ніж минулоріч.

Найбільше смертей, як в регіоні так і загалом по Україні, – від хвороб системи кровообігу, зокрема, ішемічної хвороби серця.

Станом на кінець травня 2020-го в Дніпропетровській області загинуло десять громадян, в яких виявили COVID-19.

https://litsa.com.ua/wp-content/uploads ... D1%8C2.jpg
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:13

  vetka написав:
  ЛАД написав:
  shapo написав:.......
Серед промовців було чимало вже знайомих читачам GreenPost людей: громадський діяч, голова ГО «Ведичний світ» Сергій Микитен, доктор медичних наук, професор, нейрохірург, онколог Рамін Іманов, громадський діяч, голова ГО «Націонал-патріотичний рух» Михайло Ковальчук, бізнесмен і громадський діяч Віктор Вікарчук.
.....

Немного дополню.
Удивило: "нейрохірург, онколог". Это всё же несколько разные специализации.
...

Почему-то это разные специализации? Вы думаете кто лечит тот же рак мозга? Или в нет онкологии в нервной системе?

Есть.
Тем не менее, нейрохирург и онколог всё же разные специальности, на мой взгляд.
И, если у Вас есть сомнения , что этот "профессор" обычный жулик, то цитаты из его фейсбука с рекомендациями онкобольным (я привёл чуть выше как раз перед Вашим постом) Вам недостаточно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От болезней кожи умерло на 50% больше народу,чем от ковид. ХЗ,выходит Бацько прав - трактор вылечит.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:29

Вкладчик1234, flyman
Сейчас поменялись критерии отнесения к зонам.
Упор больше не на абсолютные величины, а на динамику. См., например, здесь - https://www.unn.com.ua/ru/news/1883726-vidsogodni-v-ukrayini-zminilis-pravila-karantinu-scho-vidomo.
В Киеве больных много, но динамика пока в порядке (в пределах нормативов) - уже были разьяснения. Во Львове, видимо, тоже. Где-то попадалась таблица с цифрами по областям, но сейчас не могу найти.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:42

  ЛАД написав: О, ещё его собственный фейсбук - https://m.facebook.com/ramin.imanov.984.
Почитайте рекомендации этого доктора наук, онколога. :twisted:

Вспомнился "генерал Рубан" 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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