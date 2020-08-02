Если не тяжело, дайте, пожалуйста, ссылку не на таблицу, а на всю статью. В таблице результаты только этого года, за 2019 данных нет. Но, вообще, в Днепре и области результаты очень неплохие. Всего заболевших 1421, смертей 28. По Харькову и области, соответственно, 3862 и 127. При том, что численность населения в Днепропетровской обл. выше - 3166,4 тыс. против 2651,3 тыс. в Харьковской. Цифры с https://index.minfin.com.ua. Чем объяснить такую существенную разницу, не знаю.
Львівська область – 260 Чернівецька область – 216 Закарпатська область – 198 (+6) Івано-Франківська область – 141 (+3) Київ – 134 (+2) Харківська область – 127 Рівненська область – 93 Волинська область – 84 Київська область – 64 (+1) Вінницька область – 52 (+1) Одеська область – 47 (+2) Тернопільська область – 39 Черкаська область – 37 Житомирська область – 37 Кіровоградська область – 36 Дніпропетровська область – 28 (+1) Хмельницька область – 24 Запорізька область – 21 Чернігівська область – 18 Полтавська область – 15 Миколаївська область – 14 Донецька область – 12 Сумська область – 8 Херсонська область – 3 Луганська область – 1 https://litsa.com.ua/u-dnipropetrovskij ... 7-xvorobi/
vetka"[quote="5027658:ЛАД написав:[quote="5027433:shapo" ....... Серед промовців було чимало вже знайомих читачам GreenPost людей: громадський діяч, голова ГО «Ведичний світ» Сергій Микитен, доктор медичних наук, професор, нейрохірург, онколог Рамін Іманов, громадський діяч, голова ГО «Націонал-патріотичний рух» Михайло Ковальчук, бізнесмен і громадський діяч Віктор Вікарчук. .....
Немного дополню. Удивило: "нейрохірург, онколог". Это всё же несколько разные специализации. ...
Почему-то это разные специализации? Вы думаете кто лечит тот же рак мозга? Или в нет онкологии в нервной системе?[/quote] Есть. Тем не менее, нейрохирург и онколог всё же разные специальности, на мой взгляд. И, если у Вас есть сомнения , что этот "профессор" обычный жулик, то цитаты из его фейсбука с рекомендациями онкобольным (я привёл чуть выше как раз перед Вашим постом) Вам недостаточно?[/quote] сколько можно мусолить этого персонажа??? к любой здравой идее всегда рано или поздно примыкают разные не однозначные персонажи от этого сама идея не стает хуже. Да именно идиоты часто являються наиболее активными и их видно больше всех, но их и так больше всех. не надо каждого обсуждать по 3 страницы. не удобно со смарта править цитаты