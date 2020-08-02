Додано: Нед 02 сер, 2020 15:41

ЛАД написав: vetka"[quote="5027658:ЛАД написав: [quote="5027433:shapo"

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Серед промовців було чимало вже знайомих читачам GreenPost людей: громадський діяч, голова ГО «Ведичний світ» Сергій Микитен, доктор медичних наук, професор, нейрохірург, онколог Рамін Іманов, громадський діяч, голова ГО «Націонал-патріотичний рух» Михайло Ковальчук, бізнесмен і громадський діяч Віктор Вікарчук.

..... [quote="5027433:shapo".......Серед промовців було чимало вже знайомих читачам GreenPost людей: громадський діяч, голова ГО «Ведичний світ» Сергій Микитен,, громадський діяч, голова ГО «Націонал-патріотичний рух» Михайло Ковальчук, бізнесмен і громадський діяч Віктор Вікарчук......

Немного дополню.

Удивило: "нейрохірург, онколог". Это всё же несколько разные специализации.

... Немного дополню.Удивило: "нейрохірург, онколог". Это всё же несколько разные специализации....

Почему-то это разные специализации? Вы думаете кто лечит тот же рак мозга? Или в нет онкологии в нервной системе?[/quote]Есть.Тем не менее, нейрохирург и онколог всё же разные специальности, на мой взгляд.И, если у Вас есть сомнения , что этот "профессор" обычный жулик, то цитаты из его фейсбука с рекомендациями онкобольным (я привёл чуть выше как раз перед Вашим постом) Вам недостаточно?[/quote]сколько можно мусолить этого персонажа??? к любой здравой идее всегда рано или поздно примыкают разные не однозначные персонажи от этого сама идея не стает хуже. Да именно идиоты часто являються наиболее активными и их видно больше всех, но их и так больше всех. не надо каждого обсуждать по 3 страницы.не удобно со смарта править цитаты