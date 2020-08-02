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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1604160516061607

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:30

  THB написав:За січень-травень 2020 року в Дніпропетровській області від грипу та пневмонії померло 199 людей, тоді як за аналогічний період минулого року – 254.

Про це повідомило Головне управління статистики в Дніпропетровській області у відповіді на запит журналіста «Лица».

Всього, за перші п’ять місяців поточного року на Дніпропетровщині померло 21,6 тис людей – це на 1,2 тис померлих менше, ніж минулоріч.

Найбільше смертей, як в регіоні так і загалом по Україні, – від хвороб системи кровообігу, зокрема, ішемічної хвороби серця.

Станом на кінець травня 2020-го в Дніпропетровській області загинуло десять громадян, в яких виявили COVID-19.

https://litsa.com.ua/wp-content/uploads ... D1%8C2.jpg

За майже таке ж саме повідомлення, я отримав бан на тиждень.
Думай те!
Trast
 
Повідомлень: 540
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П'ят 31 лип, 2020 19:49
ЛОБ

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