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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1604160516061607>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 246
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
38
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:54

  Starikan написав:
  ЛАД написав: О, ещё его собственный фейсбук - https://m.facebook.com/ramin.imanov.984.
Почитайте рекомендации этого доктора наук, онколога. :twisted:

Вспомнился "генерал Рубан" 8)

Ну "генерал" хоть 2 года отслужил и хотя бы старший лейтенант, а с "профессором" совсем непонятно. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Летальні випадки – 1709 (+16 за попередню добу):

Львівська область – 260
Чернівецька область – 216
Закарпатська область – 198 (+6)
Івано-Франківська область – 141 (+3)
Київ – 134 (+2)
Харківська область – 127
Рівненська область – 93
Волинська область – 84
Київська область – 64 (+1)
Вінницька область – 52 (+1)
Одеська область – 47 (+2)
Тернопільська область – 39
Черкаська область – 37
Житомирська область – 37
Кіровоградська область – 36
Дніпропетровська область – 28 (+1)
Хмельницька область – 24
Запорізька область – 21
Чернігівська область – 18
Полтавська область – 15
Миколаївська область – 14
Донецька область – 12
Сумська область – 8
Херсонська область – 3
Луганська область – 1
https://litsa.com.ua/u-dnipropetrovskij ... 7-xvorobi/
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:59

Да, спасибо ответившим на мой вопрос по Крыму, но, к сожалению, всё равно ничего не понятно ни с нашей стороны, ни с российской.
Ну, РФ ладно, но хоть наши могли бы публиковать более ясные и чёткие решения по странам.
Наиболее ясное изложение увидел здесь - https://ru.krymr.com/a/news-stali-izvestny-pravila-vjezda-v-krym-posle-otmeny-observacyi/30727660.html
Ну и https://kurs.com.ua/novost/196123-ukraina-obnovila-spisok-zelenih-i-krasnih-gosudarstv и там ссылка на файл акробата.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 сер, 2020 16:15, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:00

ЛАД За 19 год таблицы не нашёл,ссылка в предыдущем посте.
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:19

  THB написав:ЛАД За 19 год таблицы не нашёл,ссылка в предыдущем посте.

Эти данные https://litsa.com.ua/u-dnipropetrovskij-oblasti-11-novix-vipadkiv-koronavirusno%d1%97-xvorobi/ есть во многих источниках.
В Вашем посте viewtopic.php?p=5027795#p5027795 были сравнительные цифры 2020 к 2019, а в таблице https://litsa.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C2.jpg данные только за 2020. Таблица, как я понимаю, из какой-то статьи?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:41

  ЛАД написав:
  vetka"[quote="5027658:ЛАД написав:[quote="5027433:shapo"
.......
Серед промовців було чимало вже знайомих читачам GreenPost людей: громадський діяч, голова ГО «Ведичний світ» Сергій Микитен, доктор медичних наук, професор, нейрохірург, онколог Рамін Іманов, громадський діяч, голова ГО «Націонал-патріотичний рух» Михайло Ковальчук, бізнесмен і громадський діяч Віктор Вікарчук.
.....

Немного дополню.
Удивило: "нейрохірург, онколог". Это всё же несколько разные специализации.
...

Почему-то это разные специализации? Вы думаете кто лечит тот же рак мозга? Или в нет онкологии в нервной системе?[/quote]
Есть.
Тем не менее, нейрохирург и онколог всё же разные специальности, на мой взгляд.
И, если у Вас есть сомнения , что этот "профессор" обычный жулик, то цитаты из его фейсбука с рекомендациями онкобольным (я привёл чуть выше как раз перед Вашим постом) Вам недостаточно?[/quote]
сколько можно мусолить этого персонажа??? к любой здравой идее всегда рано или поздно примыкают разные не однозначные персонажи от этого сама идея не стает хуже. Да именно идиоты часто являються наиболее активными и их видно больше всех, но их и так больше всех. не надо каждого обсуждать по 3 страницы.
не удобно со смарта править цитаты
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:20

  yama написав:.....
сколько можно мусолить этого персонажа??? к любой здравой идее всегда рано или поздно примыкают разные не однозначные персонажи от этого сама идея не стает хуже. Да именно идиоты часто являються наиболее активными и их видно больше всех, но их и так больше всех. не надо каждого обсуждать по 3 страницы.
....

Согласен, каждого не надо.
За этого зацепился исключительно для примера. К сожалению, почему-то антипрививочники и антиковидники, как правило, именно такие. Это просто наиболее яркий, на мой взгляд, случай.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:23

  Starikan написав:
  ЛАД написав: О, ещё его собственный фейсбук - https://m.facebook.com/ramin.imanov.984.
Почитайте рекомендации этого доктора наук, онколога. :twisted:

Вспомнился "генерал Рубан" 8)

И "военный эксперт" Арестович :)

А "генерал-полковник" Гелетей? А "майор" Кива? :)
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:46

  ЛАД написав: Но, вообще, в Днепре и области результаты очень неплохие.
Всего заболевших 1421, смертей 28.
По Харькову и области, соответственно, 3862 и 127.
При том, что численность населения в Днепропетровской обл. выше - 3166,4 тыс. против 2651,3 тыс. в Харьковской.
Цифры с https://index.minfin.com.ua.
Чем объяснить такую существенную разницу, не знаю.

Факторов, дающих различие, может быть много: мобильность населения, политика местных властей в отношении общепита/развлекаловок (в Харькове заработал театр МДТ в малом зале оперного; насчет ночных клубов, которые, как писали, дают наибольшую заражаемость, не знаю :wink: ), транспорт, состояние больниц... Да и подавляющий вклад в заболеваемость дают облцентры, а Харьков по населению раза в полтора больше Днепра (правда, у них там немаленький Кривой Рог).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення шел 5й месяц карантина мы карантинилиь как могли
yama
 
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